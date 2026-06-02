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futebol Título da Champions do PSG pode render mais de R$ 43 milhões a Michael Jordan; entenda Parceria entre a marca Jordan e o clube francês garante ao ex-astro da NBA participação nas vendas de produtos oficiais; procura disparou após a conquista europeia

A conquista da Liga dos Campeões da Europa pelo Paris Saint-Germain não trouxe ganhos apenas dentro de campo. O título também promete representar uma fonte significativa de receita para Michael Jordan, cuja marca mantém uma parceria comercial com o clube francês desde 2018.

No último sábado, o PSG conquistou o bicampeonato europeu ao derrotar o Arsenal nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, em Budapeste. O triunfo tende a impulsionar as vendas de camisas e outros produtos oficiais do clube, beneficiando diretamente a Jordan Brand.

A marca do ex-jogador dos Chicago Bulls foi a primeira ligada ao basquete a estampar uniformes de um clube de futebol. Pelo acordo firmado com a Nike, Jordan recebe 5% de royalties sobre todos os produtos vendidos com o tradicional logotipo "Jumpman".

Embora a final da Champions tenha sido disputada com o símbolo da Nike no uniforme principal, o PSG utilizou ao longo da temporada equipamentos especiais da Jordan Brand em partidas da Ligue 1 e em grandes noites europeias, ampliando a exposição da parceria.

O impacto financeiro de grandes momentos do PSG já foi observado anteriormente. Em 2021, quando o clube anunciou a contratação de Lionel Messi, foram vendidas cerca de 832 mil camisas nas primeiras 24 horas após a confirmação do negócio.

Segundo estimativas da época, atualizadas para os valores atuais, as vendas geraram aproximadamente 150 milhões de euros em faturamento. Com a cotação considerada de R$ 5,85 por euro, o montante corresponde a cerca de R$ 877,5 milhões. Desse total, os 5% destinados à Jordan Brand representariam cerca de 7,5 milhões de euros, ou aproximadamente R$ 43,9 milhões.

Os números mais recentes também apontam para uma forte valorização da marca PSG após a conquista europeia. A Fanatics, empresa responsável pelo comércio eletrônico e pelo licenciamento de produtos oficiais do clube, informou que as vendas aumentaram 4.200% nas 12 horas seguintes à conquista da Champions em 2025.

Segundo a companhia, nesse curto período foram vendidos mais produtos do PSG do que nos três meses anteriores somados.

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