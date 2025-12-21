Título da Copa do Brasil rende R$ 97,8 milhões em premiação ao Corinthians

A- A+

O Corinthians embolsou um total de R$ 97,8 milhões na campanha que rendeu o título da Copa do Brasil. Depois do empate sem gols no jogo de ida, o time paulista se sagrou campeão da competição neste domingo após vencer o Vasco.



Para chegar à decisão e conquistar o título, o clube paulista, que entrou na terceira fase do torneio, deixou para trás Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro. Além de garantir a premiação, a equipe também assegurou a vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Com isso, ele se junta a Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense.





Em 2026, o Corinthians irá disputar o Paulistão, a Supercopa do Brasil, o Brasileirão e a própria Copa do Brasil.



Veja a divisão da premiação da Copa do Brasil por fase:



Primeira fase: R$ 1.543.500



Segunda fase: R$ 1.874.250



Terceira fase: R$ 2.315.250



Oitavas de final: R$ 3.638.250



Quartas de final: R$ 4.740.750



Semifinais: R$ 9.922.500



Final: R$ 33.075.000 (vice) e R$ 77.175.000 (campeão)

