Título da Copa do Brasil rende R$ 97,8 milhões em premiação ao Corinthians
Somente com a final, o clube paulista embolsou mais de R$ 77 milhões
O Corinthians embolsou um total de R$ 97,8 milhões na campanha que rendeu o título da Copa do Brasil. Depois do empate sem gols no jogo de ida, o time paulista se sagrou campeão da competição neste domingo após vencer o Vasco.
Para chegar à decisão e conquistar o título, o clube paulista, que entrou na terceira fase do torneio, deixou para trás Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro. Além de garantir a premiação, a equipe também assegurou a vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Com isso, ele se junta a Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense.
Em 2026, o Corinthians irá disputar o Paulistão, a Supercopa do Brasil, o Brasileirão e a própria Copa do Brasil.
Veja a divisão da premiação da Copa do Brasil por fase:
Primeira fase: R$ 1.543.500
Segunda fase: R$ 1.874.250
Terceira fase: R$ 2.315.250
Oitavas de final: R$ 3.638.250
Quartas de final: R$ 4.740.750
Semifinais: R$ 9.922.500
Final: R$ 33.075.000 (vice) e R$ 77.175.000 (campeão)