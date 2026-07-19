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Copa do Mundo Título da Copa do Mundo carimba bom trabalho de 12 anos de Luis de la Fuente pela Espanha Treinador trabalha com a seleção espanhola desde as categorias de base

"Futebol é coletivo". Talvez, esta frase bastante usada pelos amantes do esporte nunca tenha feito tão sentido quanto neste domingo, diante do título da Espanha sobre a Argentina na Copa do Mundo 2026. Mas nada é por acaso. O atual técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, trabalha junto à federação que comanda o futebol do país há 12 anos e conhece a maioria dos jogadores que faturaram a taça do Mundial em solo norte-americano. Entre eles, Ferran Torres, herói improvável da conquista.

Acionado aos 16 minutos do segundo tempo, na vaga do artilheiro da equipe, Mikel Oyarzabal, o atacante do Barcelona esteve bastante participativo durante toda a final, até balançar as redes aos 40 segundos da segunda parte do tempo extra, ao aproveitar passe de cabeça de Nico Williams, e fuzilar a meta de Dibu Martínez. Foi o único gol do camisa 7 de 26 anos no Mundial.

De la Fuente e a Espanha

De la Fuente chegou à seleção principal em 2022 para substituir Luis Henrique, atual técnico bicampeão da Champions League com o Paris Saint Germain. No Mundial do Catar, La Roja teve campanha decepcionante, caindo nas oitavas de final. De lá para cá, com o conhecido futebol de toque de bola espanhol, o treinador levou a Espanha ao título da Liga das Nações, em 2023, e da Eurocopa, em 2024, além de acumular um recorde de invencibilidade do futebol de seleções. A vitória sobre a Argentina fez os europeus chegarem a 38 partidas sem perder, ultrapassando as 37 da Itália (entre 2018 e 2021).

O último revés sofrido pela Espanha foi em março de 2024, quando perdeu por 1x0 para a Colômbia, em amistoso realizado em Londres. Desde então, são 29 vitórias e nove empates, além de 95 gols feitos e 28 sofridos, em sequência positiva que iniciou no empate em 3x3 com o Brasil de Dorival Júnior, também em março de 2024, no Santiago Bernabéu, em Madri.

A trajetória no treinador na equipe profissional é um reflexo do bom trabalho que o próprio tem desempenhado junto à boa geração de jogadores. Em 2015, De la Fuente venceu o Europeu sub-19. Quatro anos depois, levou a Espanha ao título da competição, mas no sub-21. Na ocasião, nomes como Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Fabián Ruiz e Mikel Merino fizeram parte do grupo campeão.

Com uma relação de longa data de proximidade junto aos atletas, o técnico espanhol não conteu a emoção para elogiar seus jogadores, após o apito final do árbitro no MetLife Stadium. De la fuente destacou a fidelidade do elenco à forma espanhola de jogar futebol. “Sinto muito orgulho desta geração de jogadores, que cresceram fiéis a uma visão e dando forma a ela. São jogadores de talento excepcional, e é uma honra trabalhar com eles”, declarou De la Fuente.

"Estou muito emocionado agora. Os jogadores me disseram: 'Senhor, ganhamos tudo'. E é verdade. Eles são uma geração de jogadores que servem de exemplo para o esporte e para a juventude da Espanha. Juntos, somos mais fortes!", prosseguiu o treinador.

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