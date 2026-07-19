Dom, 19 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo18/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Copa do Mundo

Título da Copa do Mundo carimba bom trabalho de 12 anos de Luis de la Fuente pela Espanha

Treinador trabalha com a seleção espanhola desde as categorias de base

Reportar Erro
Luis de la Fuente celebra título da Espanha da Copa do MundoLuis de la Fuente celebra título da Espanha da Copa do Mundo - Foto: FRANCK FIFE / AFP

"Futebol é coletivo". Talvez, esta frase bastante usada pelos amantes do esporte nunca tenha feito tão sentido quanto neste domingo, diante do título da Espanha sobre a Argentina na Copa do Mundo 2026. Mas nada é por acaso. O atual técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, trabalha junto à federação que comanda o futebol do país há 12 anos e conhece a maioria dos jogadores que faturaram a taça do Mundial em solo norte-americano. Entre eles, Ferran Torres, herói improvável da conquista. 

Acionado aos 16 minutos do segundo tempo, na vaga do artilheiro da equipe, Mikel Oyarzabal, o atacante do Barcelona esteve bastante participativo durante toda a final, até balançar as redes aos 40 segundos da segunda parte do tempo extra, ao aproveitar passe de cabeça de Nico Williams, e fuzilar a meta de Dibu Martínez. Foi o único gol do camisa 7 de 26 anos no Mundial. 

De la Fuente e a Espanha

De la Fuente chegou à seleção principal em 2022 para substituir Luis Henrique, atual técnico bicampeão da Champions League com o Paris Saint Germain. No Mundial do Catar, La Roja teve campanha decepcionante, caindo nas oitavas de final. De lá para cá, com o conhecido futebol de toque de bola espanhol, o treinador levou a Espanha ao título da Liga das Nações, em 2023, e da Eurocopa, em 2024, além de acumular um recorde de invencibilidade do futebol de seleções. A vitória sobre a Argentina fez os europeus chegarem a 38 partidas sem perder, ultrapassando as 37 da Itália (entre 2018 e 2021). 

Leia também

• Quanto a Espanha faturou com título da Copa do Mundo? Veja premiação e o que o Brasil ganhou

• Oyarzabal não tocou na bola nos 30 primeiros minutos da Copa e se tornou artilheiro da Espanha

• Ferran Torres é 'Iniesta por um dia' e se coloca no patamar dos grandes em 2ª Copa da Espanha

O último revés sofrido pela Espanha foi em março de 2024, quando perdeu por 1x0 para a Colômbia, em amistoso realizado em Londres. Desde então, são 29 vitórias e nove empates, além de 95 gols feitos e 28 sofridos, em sequência positiva que iniciou no empate em 3x3 com o Brasil de Dorival Júnior, também em março de 2024, no Santiago Bernabéu, em Madri.

A trajetória no treinador na equipe profissional é um reflexo do bom trabalho que o próprio tem desempenhado junto à boa geração de jogadores. Em 2015, De la Fuente venceu o Europeu sub-19. Quatro anos depois, levou a Espanha ao título da competição, mas no sub-21. Na ocasião, nomes como Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Fabián Ruiz e Mikel Merino fizeram parte do grupo campeão.

Com uma relação de longa data de proximidade junto aos atletas, o técnico espanhol não conteu a emoção para elogiar seus jogadores, após o apito final do árbitro no MetLife Stadium. De la fuente destacou a fidelidade do elenco à forma espanhola de jogar futebol. “Sinto muito orgulho desta geração de jogadores, que cresceram fiéis a uma visão e dando forma a ela. São jogadores de talento excepcional, e é uma honra trabalhar com eles”, declarou De la Fuente.

"Estou muito emocionado agora. Os jogadores me disseram: 'Senhor, ganhamos tudo'. E é verdade. Eles são uma geração de jogadores que servem de exemplo para o esporte e para a juventude da Espanha. Juntos, somos mais fortes!", prosseguiu o treinador.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter