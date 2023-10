A- A+

Embaixador da Ilha do Retiro, o meia-atacante Diego Souza, do Sport, vai receber o título de cidadão pernambucano neste mês. Autor do projeto, o deputado João de Nadegi (PV) fará a homenagem ao atleta no próximo dia 18, às 18h, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

O projeto foi aprovado nesta terça-feira (3) por unanimidade no plenário da Casa Joaquim Nabuco. Nadegi detalhou os motivos para a homenagem ao camisa 87 rubro-negro.

"Diego Souza é e sempre foi um jogador respeitado pelos seus adversários. Ele tornou-se um ‘Embaixador de Pernambuco’ onde quer vá. Aqui, mesmo com toda a rivalidade que existe entre os clubes locais, tornou-se um ídolo de todos", começou.

"Sua postura em campo e fora dele remontam às melhores tradições pernambucanas de bravura e amor a uma bandeira. Sua garra, sua entrega, seu comprometimento, sua lealdade aos companheiros de batalha e a defesa destemida da nossa terra são marcas de um pernambucano nato”, continuou o deputado.

Ainda segundo João de Nadegi, o fato de Diego Souza abraçar a cultara pernambucana também pesou para a homenagem. "Como ele próprio diz, é um pernambucano de coração. Abraçou nossas tradições, costumes e valores. Um carioca de registro, mas pernambucano de coração", salientou.

Veja também

Futebol Internacional Neymar marca primeiro gol pelo Al-Hilal; confira o lance