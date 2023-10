Título de cidadão pernambucano: saiba como acompanhar a entrega da honraria para Diego Souza

A- A+

Por iniciativa do deputado estadual João de Nadegi (PV), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) concede, na próxima quarta-feira (18), o Título de Cidadão Pernambucano ao jogador carioca Diego Souza, ídolo do Sport Club do Recife. A solenidade está marcada para às 18h, no Auditório Sérgio Guerra, com acesso restrito a convidados.

Para os torcedores interessados em acompanhar a entrega da honraria, a Alepe disponibilizará lugares no limite da capacidade das galerias do Plenário, no qual a solenidade será transmitida por um telão. O acesso às galerias será feito mediante cadastro presencial a ser realizado na Assembleia Legislativa, na terça-feira (17/10), a partir das 9h, no hall do Anexo I (Rua da União, 383). Será necessário apresentar documento de identificação com foto no ato da inscrição e para ingresso no dia do evento.

A solenidade de entrega do Título de Cidadão ao jogador Diego Souza será transmitida, AO VIVO, pela TV Alepe, no sinal aberto pelo canal 10.2 na Região Metropolitana do Recife, no canal 22.3 em Caruaru e no canal 9.2 em outras cidades do interior do Estado. A transmissão também pode ser vista em www.youtube.com/@assembleiape.

O projeto de concessão do Título de Cidadão Pernambucano ao jogador Diego Souza foi aprovado pela Alepe por unanimidade. Autor da proposta, o deputado João de Nadegi ressalta que a postura do atleta, fora e dentro de campo, “reflete tradições pernambucanas de bravura e amor pelo Estado”. “Apesar da forte rivalidade entre os clubes, Diego conquistou o coração de todos. É um pernambucano de coração que faz questão de enaltecer nossa cultura e nosso povo. Mesmo natural do Rio de Janeiro, ele abraçou as tradições e costumes do povo pernambucano”, justifica o parlamentar.

