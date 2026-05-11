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FUTEBOL INTERNACIONAL Título de LaLiga pode render fortuna ao Barcelona; entenda impacto milionário Direitos de TV representam principal fonte de arrecadação para o campeão espanhol

O título espanhol conquistado pelo FC Barcelona vai muito além da taça levantada no gramado. Embora LaLiga não pague um prêmio fixo ao campeão, a conquista representa um enorme impulso financeiro para o clube catalão, principalmente através da distribuição de direitos de transmissão e do fortalecimento das receitas comerciais.

De acordo com o jornal AS, pelo sistema do futebol espanhol, o campeão recebe a maior fatia ligada ao desempenho esportivo na divisão das verbas televisivas. Com o título, o Barcelona deve embolsar entre 57 e 60 milhões de euros apenas nesta parcela, valor superior ao do vice-campeão em cerca de 6 a 7 milhões de euros.

O modelo de distribuição da LaLiga leva em conta posição na tabela, audiência, impacto social e audiência acumulada. Como o Barcelona está entre os clubes de maior alcance global, a arrecadação total com televisão ultrapassa facilmente os 100 milhões de euros por temporada.

O efeito econômico, porém, vai além dos direitos de transmissão. Segundo projeções da imprensa espanhola, o impacto geral do título pode elevar as receitas do clube para algo entre 60 e 90 milhões de libras diretamente relacionadas à campanha em LaLiga. Em um cenário mais amplo, considerando patrocínios, valorização comercial e premiações indiretas, o valor pode chegar a cerca de 150 milhões de euros.

Outro ponto decisivo é a vaga direta na Champions League. Apenas pela participação na próxima edição do torneio continental, o Barcelona já garante aproximadamente 18 milhões de euros, sem contar bônus por vitórias e avanço de fases.

O título também fortalece o clube em um momento importante de reorganização financeira. A diferença milionária em relação ao segundo colocado ajuda diretamente no teto salarial e aumenta a margem de manobra para futuras contratações.

Ser campeão já é bom.



Em um #ElClásico, é ainda melhor. pic.twitter.com/KKVXQqU92J — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) May 10, 2026

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