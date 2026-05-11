FUTEBOL INTERNACIONAL

Título do Barcelona faz lateral atingir marca inédita no futebol europeu; saiba qual

Português conquistou campeonatos nacionais em Itália, Inglaterra, Alemanha e Espanha

João Cancelo, jogador do BarcelonaJoão Cancelo, jogador do Barcelona - Foto: Tim Clayton/Getty Images

O título de La Liga conquistado pelo FC Barcelona neste domingo, após vitória sobre o Real Madrid CF no El Clásico, colocou João Cancelo em um grupo raríssimo do futebol europeu. Com a conquista espanhola, o português se tornou campeão nacional em quatro das cinco principais ligas da Europa — um feito inédito na carreira.

O lateral, formado pelo Sport Lisboa e Benfica, teve papel importante na reta final da campanha do Barcelona e retomou rapidamente a condição de titular na lateral esquerda da equipe catalã após retornar ao clube.

Antes do título espanhol, Cancelo já havia conquistado a Serie A com a Juventus FC na temporada 2018/19. Depois, viveu o período mais vitorioso da carreira sob comando de Pep Guardiola no Manchester City FC, onde levantou três títulos consecutivos da Premier League entre 2020/21 e 2022/23.

Na última dessas temporadas, porém, a relação desgastada com Guardiola resultou em uma saída por empréstimo para o FC Bayern München. Ainda assim, o português terminou o ano com mais uma taça nacional, desta vez da Bundesliga.

Cancelo já havia defendido o Barcelona anteriormente, também por empréstimo, mas não conseguiu conquistar o Campeonato Espanhol naquela passagem. O cenário mudou em 2026, quando participou diretamente da campanha que terminou com o título da equipe catalã diante do maior rival.

Agora, aos 31 anos, o português soma conquistas nas ligas da Itália, Inglaterra, Alemanha e Espanha — faltando apenas a Ligue 1 para completar os títulos nas cinco grandes ligas europeias.

