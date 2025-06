Título do PSG na Champions gera confusão nas ruas de Paris e mais de 130 pessoas são presas

A- A+

O título inédito do PSG na Liga dos Campeões da Europa, com a goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão, gerou muita festa da torcida em Paris nesse sábado (31), mas também muita confusão pelas ruas da capital francesa.

A polícia prendeu pelo menos 131 pessoas, segundo a AFP, por conta de uso de fogos de artifício e outros artefatos de pirotecnia. Alguns dos episódios se deram mesmo após gols da equipe treinada por Luis Enrique.

Um vídeo divulgado pelo veículo francês "Brut." mostra muita correria próxima ao Parc Des Princes, estádio do PSG, por volta das 21h40, no horário de Paris, enquanto o primeiro tempo da final ainda se desenrolava.



O cenário era de muita correria por parte de policias e alguns torcedores. Enquanto as forças de segurança arremessavam bombas de gás lacrimogêneo, pessoas com o rosto protegido respondiam com fogos. Havia muita fumaça e objetos jogados pelas ruas.

Houve dois principais pontos de conflitos em Paris, segundo a AFP. Um deles foi próximo à Avenida Champs-Élysées, ponto turístico da cidade. O outro era justamente próximo ao Parc Des Princes, onde cerca de 50 mil pessoas assistiram ao jogo em telões.

"Os arruaceiros na Champs-Élysées tentavam criar incidentes e entraram em contato com a polícia repetidamente, jogando grandes fogos de artifício e outros objetos", disse a polícia francesa em um comunicado.



A confusão ainda se seguiu após a partida e foi noite adentro. Lojas e estabelecimentos foram depredados, tendo, principalmente, seus vidros quebrados. Através do X, Bruno Retailleau, Ministro do Interior da França, repudiou o vandalismo na capital:

- Os verdadeiros fãs do PSG estão animados com o desempenho magnífico do time. Enquanto isso, bárbaros saíram às ruas de Paris para cometer crimes e provocar a polícia. Pedi às forças de segurança que reagissem vigorosamente a esses abusos - declarou Retailleau.

