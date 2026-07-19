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Copa do Mundo Título espanhol é festejado no Recife e frustra argentinos Em reduto latino no bairro de Boa Viagem, dezenas de torcedores da seleção argentina se reuniram, mas saíram com o sentimento amargo da derrota

Dezenas de torcedores da seleção argentina, nascidos no país vizinho, ou não, se reuniram no Recife para assistir a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, neste domingo (19). Independente da distância, o sentimento foi o mesmo, muita frustração após a derrota pelo placar de 1x0 na prorrogação com gol de Ferran Torres.

Antes da bola rolar, o otimismo era grande. Embalados por uma geração que venceu absolutamente tudo no futebol de seleções, a expectativa era que Messi pudesse liderar a Albiceleste para quarta estrela, ainda que a força do conjunto espanhol fosse reconhecido.

Argentino que mora no Recife, o influenciador Ima Fernández esteve no Ramon Hostel Bar, lugar tradicional que reúne parte da comunidade latina na capital pernambucana. O torcedor também estava na expectativa de ver o choque de gerações entre Lamine Yamal e Lionel Messi, principais lideranças técnicas das equipes.

“Espanha chegou fazendo uma campanha maravilhosa, mais de 36 partidos sem perder. Já a Argentina veio de uma Copa do Mundo um pouco mais complicada, mas estamos aqui na final e vamos com tudo pela quarta”.

Pressão

Mas com o apito inicial de jogo, o domínio espanhol saiu do papel e a Fúria foi bem superior dentro de campo. As expressões de confiança se transformaram em apreensão por quem estava torcendo pela Argentina.

A expulsão de Enzo Fernández no final do tempo regularmentar deixou ainda mais preocupada a ‘hinchada’ albiceleste, que só viveu de momentos de alívio com as defesas de Dibu Martínez.

Durante a prorrogação, o gol espanhol parecia cada vez mais perto. Mas foi com um minuto do segundo tempo do tempo-extra que o gol de Ferran Torres saiu.

De um lado, quem estava secando os ‘hermanos’ pôde finalmente vibrar. Do outro, o abatimento logo preencheu os rostos de quem sonhava com o bicampeonato seguido.

Confraternizando com amigos durante a final da Copa, o brasileiro Manoel de Sousa ficou satisfeito com o resultado e aproveitou para cutucar os rivais.

“A Espanha era a favorita. Tinha a melhor defesa, dominou toda a Copa e o resultado valorizou tudo o que fizeram. Não se trata de torcer contra a Argentina, mas eles são muito polêmicos, apesar de serem da América do Sul, não se sentem pertencentes a essa americanidade, se dizem europeus, por isso a falta de maior empatia com a seleção deles”, explicou.



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