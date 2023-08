A- A+

Futebol Pernambucano Título inédito ou fim de jejum? Retrô e Santa Cruz disputam a final do Pernambucano Sub-20 A equipe de Camaragibe entra em campo em busca da sua primeira taça no estadual, já a Cobra Coral deseja quebrar um jejum de 20 anos

A Arena de Pernambuco será palco da final do Campeonato Pernambucano Sub-20 nesta quarta-feira (9), às 20h. Retrô e Santa Cruz irão disputar o título do estadual pela primeira vez na história da competição, em partida única e com disputa de pênaltis em caso de empate.

Pela terceira vez em quatro anos, a Fênix de Camaragibe chega à final do Pernambucano, porém, ainda está em busca do seu primeiro título.

Do outro lado, a equipe Tricolor, que soma 28 taças na categoria, conquistou a sua última em 2003 e teve sua última participação na final em 2018, quando foi vice-campeão para o Porto, mantendo o jejum de 20 anos.

O jogo será aberto ao público, com ingressos nos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) que estão sendo vendidos online pela plataforma Futebolcard e presencialmente na Arena, no dia da partida.

As campanhas

O Retrô terminou a primeira fase em terceiro lugar na tabela, somando 18 pontos dos 30 em disputa, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Nas quartas de final, eliminou o Íbis por um placar elástico de 6 a 0 no jogo da ida e 2 a 0 no jogo da volta. Na semifinal, eliminou o Sport, maior campeão da competição, na disputa de pênaltis.

Já o Santa Cruz, ficou com o quarto lugar na primeira fase e teve campanha semelhante ao seu adversário, com 18 pontos, cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Nas quartas, eliminou o Porto por 3 a 0 no placar agregado. Na semifinal, eliminou o Náutico após vencer o jogo da ida por 1 a 0 e empatar por 0 a 0 no jogo da volta. Vale frisar que a equipe Coral não leva gol há 7 partidas.

Além da taça, o campeão Pernambucano irá garantir uma vaga na Copa do Brasil sub-20 em 2024.

Arbitragem

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou, na segunda-feira (7), o quarteto que irá comandar a partida da final do Pernambucano:

Árbitro: Paulo Belence

Assistente nº 1: Matheus Valentim

Assistente nº 2: Elaise Juliana

4º árbitro: Bruno Santana

Transmissão

Em parceria com a FPF, o canal “Nosso Futebol” irá transmitir a partida entre Retrô e Santa Cruz para todo o Brasil. A transmissão também será feita pelo canal da TV FPF, no Youtube.



