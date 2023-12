A- A+

Futebol Título, vaga na Libertadores e rebaixamento: veja o que está em jogo na rodada final da Série A Palmeiras está próximo do título, enquanto Vasco, Santos e Bahia lutam pela permanência no Brasileirão

Restando apenas uma rodada para o encerramento da Série A do Campeonato Brasileiro, alguns clubes já têm a vida definida. Para Fluminense e São Paulo, a classificação final terá pouca interferência, afinal ambos estarão na Libertadores de 2024. Os cariocas ganharam a edição de 2023 do torneio continental e os paulistas levantaram a taça da Copa do Brasil. Athletico, Internacional, Fortaleza, Cuiabá e Corinthians têm presença certa na próxima Sul-Americana. Goiás, Coritiba e América-MG foram rebaixados. Quanto aos demais, ainda há objetivos a perseguir. No topo, Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo buscam o título. Grêmio e Botafogo querem um lugar na fase de grupos da Libertadores - RB Bragantino está na preliminar. Na parte inferior, Bahia, Vasco e Santos tentam fugir da queda. Todos os jogos serão nesta quarta (6), às 21h30.

Na liderança, com 69 pontos, o Palmeiras depende apenas de si para ser campeão. Basta um empate na rodada final, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Se perder, ainda poderá levantar a taça caso Atlético-MG e Flamengo, em segundo e terceiro, respectivamente, com 66 pontos, não tirem a diferença no saldo de gols. Os paulistas têm 31, os mineiros 23 e os cariocas 15. O Galo enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, enquanto o Urubu duela diante do São Paulo, no Morumbi.

Com uma vitória perante o Fluminense, no Maracanã, o Grêmio, em quarto, com 65, garante vaga direta para a Libertadores. Se tropeçar, pode ficar somente na etapa seletiva. Isso porque o Botafogo (5º, com 64), já garantido na fase preliminar, tenta alcançar um espaço direto nos grupos. Os cariocas encaram o Internacional, no Beira-Rio.

Três entram, um sai

Para Santos (15º, com 43), Vasco (16º, com 42) e Bahia (17º, com 41), a briga é para fugir da Série B. É bem verdade que se o Peixe vencer o Fortaleza, na Vila Belmiro, e o Cruzeiro perder para o Palmeiras, o alvinegro praiano ainda ficará de quebra com uma vaga na Sul-Americana. O Cruzmaltino enfrenta o RB Bragantino, em São Januário, e pode se safar da queda com uma vitória. Em caso de empate ou derrota, terá de torcer para o Bahia não derrotar o Atlético-MG.

A rodada também terá jogos de quem não tem mais ambições no ano. Caso do embate dos já rebaixados Goiás e América-MG, na Serrinha. O mesmo vale para os encontros entre Coritiba e Corinthians, no Couto Pereira, e Cuiabá e Athletico, na Arena Pantanal.

