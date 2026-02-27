A- A+

BASQUETE "Tive sorte de ficar vivo": Hall da Fama da NBA relata colapso em casa e novo susto de saúde Chris Bosh, hoje com 41 anos, conta episódio em que perdeu os sentidos no banheiro de casa

Membro do Hall da Fama da NBA e bicampeão com o Miami Heat, Chris Bosh revelou ter vivido recentemente um novo susto de saúde. Em vídeo publicado nas redes sociais e em texto no seu Substack, “The Last Chip”, o ex-jogador de 41 anos contou que desmaiou no banheiro de casa, acordou coberto de sangue e hoje se considera “um sortudo por estar vivo”.

— Acordei coberto de sangue. Foi uma loucura. Foi rápido. Instantâneo. Não houve nenhum aviso. Não tive tempo de me preparar para isso — relatou.

Segundo Bosh, o episódio ocorreu enquanto ele se arrumava para sair com a esposa. Ele descreve que, pouco antes de cair, sentiu uma dormência súbita na perna esquerda.

— Uma sensação de dormência percorreu minha perna esquerda, aquela sensação aguda e elétrica que você sente quando bate o cotovelo. Antes que eu percebesse, estava no chão — escreveu.

O ex-pivô diz ter recobrado a consciência já caído, em meio ao próprio sangue, enquanto ouvia a mulher falando freneticamente com o serviço de emergência.





— Recuperei a consciência lentamente em uma poça do meu próprio sangue enquanto minha esposa falava freneticamente com o 911. Tentei mover meu corpo como sempre fazia, mas ele não respondeu. Não havia outra escolha a não ser desistir. Foi um evento terrível, algo que eu nunca havia experimentado antes.

Bosh não deu detalhes adicionais sobre a causa do episódio. Um representante do ex-jogador não respondeu a pedidos de mais informações.

O novo susto reacende a preocupação com o histórico médico que interrompeu a carreira de Bosh. Em fevereiro de 2015, ele foi afastado do restante da temporada depois da descoberta de um coágulo sanguíneo nos pulmões. Um ano depois, outro coágulo foi encontrado, e teve início uma longa disputa com o Miami Heat sobre sua condição de jogo.

Em 2017, a NBA concluiu que a recorrência dos coágulos configurava uma condição que encerrava a carreira do 11 vezes All-Star, por risco à saúde. Bosh só veio a se aposentar oficialmente em 2019, após esgotar todas as tentativas de retorno.

Ao longo de 13 temporadas na liga, o ala-pivô foi peça central no time do Heat que conquistou dois títulos ao lado de LeBron James e Dwyane Wade. Em 2021, ele foi introduzido no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

