Futebol TJD-PE acata pedido do Náutico para analisar possível erro nas substituições do Central Timbu alega que a Patativa fez uma parada a mais do que é permitido para alterações, solicitando a impugnação do resultado e a marcação de uma nova partida; julgamento deve ocorrer na próxima semana

O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) aceitou o pedido do Náutico para analisar o caso envolvendo um possível erro de direito no duelo da equipe contra o Central, no último sábado (8), no Lacerdão, pelo Campeonato Pernambucano. O Timbu alega que o clube caruaruense fez uma parada a mais do que as três permitidas para realizar substituições. O julgamento do caso deve ocorrer na próxima semana.

O despacho foi assinado pelo atual presidente do TJD, Renato Rissato Veloso. O Tribunal pediu ao Náutico para apresentar um vídeo mostrando todos os momentos em que o Central paralisou o jogo para fazer substituições. A Patativa terá dois dias para contestar os argumentos dos alvirrubros. O árbitro do duelo também será ouvido.

Entenda

A polêmica aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo. O Central já tinha feito três alterações em duas paradas. As últimas duas modificações foram preparadas, com as entradas de Adson e Anderson Lessa. Apenas o segundo, no entanto, entrou em campo, gerando reclamação dos caruaruenses. Três minutos depois, Adson foi acionado, se transformando, na visão dos alvirrubros, na quarta parada.

Na súmula do jogo, o árbitro Tiago Nascimento dos Santos colocou as substituições de Adson e Anderson no mesmo minuto (37). Vale citar que a entrada posterior à terceira parada foi permitida pelo quarto árbitro, Kleber de Souza Batista Duarte.

