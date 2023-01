TJD-PE apresenta Eurico Barros como novo auditor

A- A+

O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco conheceu, na noite desta segunda-feira (16), o novo auditor que vai compor o pleno da casa durante o biênio 2022/23. Em evento realizado na sala de sessões do órgão, no bairro da Boa Vista, o desembargador Eurico Barros foi integrado ao TJD-PE.

Com mais de 50 anos de carreira e boa parte deles dedicado ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Eurico mostrou-se contente com o convite em entrevista concedida para a reportagem. "É muito gratificante, pois mais da metade da minha vida foi sendo julgador. Sou desembargador recém-aposentado, então vai ser bom continuar julgando. Espero somar, contribuir com o tribunal nessa missão que, repito, para mim foi de uma alegria grande. Me sinto à vontade para continuar sendo julgador", contou.

"Espero trazer meu conhecimento de julgador. O advogado tem uma visão, mas o juiz tem outra um pouco diferente de apreciar os casos. É uma especialização que realmente calha com minha vida profissional", completou.

Eurico Barros chega ao TJD para substituir o Dr. Alírio Moraes, que renunciou ao cargo por incompatibilidade profissional. Em sua posse, o experiente desembargador foi saudado pelo presidente do TJD-PE, Renato Rissato, pelo Procurador Geral da casa, Rodrigo Ferreira, além dos auditores Dr. Carlos Gil, Dr. Fábio Paiva, Dr. Berillo Albuquerque e Dr. Ulisses Cavalcanti Neto.

Já empossado, Dr. Eurico integrou a mesa diretora que julgou o caso da partida entre Central e Náutico, onde o clube da Rosa e Silva pedia a impugnação da vitória da Patativa. Assim como os demais auditores, votou contra o pedido do Timbu.

