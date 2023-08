TJD-PE define nova mesa diretora, com mulher assumindo pela primeira vez a presidência

A- A+

Em sessão administrativa realizada na noite desta segunda (31), na sede do Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE), no bairro da Boa Vista, no Recife, foi escolhida a nova mesa diretora do órgão. Clécia Carlos Soares do Rêgo Barros e Ulisses de Brito Cavalcanti Neto foram eleitos presidente e vice, respectivamente, para o mandato de 2023/2024.

Na próxima segunda, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, organizará uma solenidade especial de posse para os eleitos. O TJD foi presidido, entre 2022 e 2023, por Renato Rissato Veloso. Clécia era justamente a vice e foi indicada por Renato à função, sendo a primeira mulher no cargo - ineditismo que também acontecerá no novo posto.

“Estou muito feliz. Tenho um orgulho grande de trabalhar nessa área. Já advoguei para Íbis, Salgueiro e Porto. Comecei em 2016 como auditora substituta, passei pela vice-presidência, chegando até a presidência agora. A indicação de uma mulher para uma alta corte é uma grande conquista. Poucas mulheres atuam na área do direito esportivo. Ainda há muito preconceito, mas estamos quebrando barreiras e paradigmas. Espero me aproximar das grandes gestões dos presidentes anteriores, como foi a de Renato“, declarou Clécia, de 34 anos.

Evandro Carvalho também ressaltou o fator histórico da escolha de uma mulher para o cargo de presidente do TJD. “É o terceiro tribunal dos 27 do Brasil a ter uma presidente mulher. Em Pernambuco, será a primeira vez. Ulisses e Clécia são pessoas jovens, com menos de 40 anos. O Tribunal é todo informatizado, organizado em uma plataforma digital, favorecendo esses auditores mais jovens. É um processo que criamos em Pernambuco, evitando disputas. Fazemos um rodízio entre os profissionais, com o vice de cada gestão assumindo e todos ocupando a presidência e a vice-presidência em algum momento no período de oito anos no órgão”, afirmou o mandatário da FPF.



