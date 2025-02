A- A+

Futebol TJD-PE diz que permissão para Vinícius jogar Pernambucano cabe à FPF Atleta foi regularizado cinco minutos após o prazo máximo permitido no regulamento do Campeonato Pernambucano; Timbu se defendeu citando erro no sistema da CBF

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJD-PE) decidiu, em despacho, não se posicionar sobre o pedido do Náutico para ratificar a validade da inscrição do atacante Vinícius no Campeonato Pernambucano. O órgão deixou a cargo da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), organizadora do torneio, definir se o atleta está apto ou não para defender o Timbu a partir do mata-mata.

Entenda

No regulamento do Estadual, é dito que os clubes poderiam inscrever jogadores na competição até às 18h59min59s do dia 19 de fevereiro de 2025. Contratado pelo Náutico, Vinícius apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) às 19h05. O que, em tese, não permitiria a liberação do atleta para jogar a partir das quartas de final. O Timbu, porém, citou que tudo não passou de um erro no sistema da entidade máxima do futebol nacional.

“Nesse dia houve um problema técnico no sistema da CBF que faz as publicações. Por isso, o expediente foi estendido até 20h. O Náutico não teve qualquer responsabilidade pelo atraso na publicação, já que demos entrada no prazo, antes das 18h59”, explicou. Fernando Lamar, diretor jurídico do Timbu.

Em nota, o Náutico informou que já entrou com um pedido junto à Federação para que seja oficializada a liberação do atleta. O próximo compromisso do Timbu no Estadual é dia 3 de março, nos Aflitos, contra o Retrô. O confronto é válido pelas quartas de final e será de portões fechados por conta do Carnaval.

