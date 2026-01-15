Qui, 15 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta15/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

TJD-PE mantém decisão de torcida única no Clássico dos Clássicos

Duelo entre Náutico e Sport, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano 2026, terá apenas alvirrubros no estádio

Reportar Erro
Torcida do Náutico, nos AflitosTorcida do Náutico, nos Aflitos - Foto: Gabriel França/CNC

Em julgamento realizado na noite desta quinta-feira (15), o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE) julgou improcedente o pedido do Sport de ter a liberação da torcida visitante no Clássico dos Clássicos contra o Náutico, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. Sendo assim, apenas os alvirrubros poderão assistir ao confronto.

 

Leia também

• Náutico se posiciona no TJD-PE contra pedido do Sport de ter torcida visitante no clássico

• Sport acionará TJD-PE para ter torcida visitante no clássico contra o Náutico, nos Aflitos



Entenda

O departamento jurídico do Sport solicitou à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) que o clássico, previsto para acontecer apenas com torcida mandante (alvirrubros), tivesse a liberação também do público visitante (rubro-negros). 

O clube alegou que a decisão atual de ter apenas torcida mandante nos clássicos locais configura “descumprimento aos termos do artigo 143 da Lei Federal nº 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte) c\c o art. 128 do Regulamento Geral das Competições da Federação Pernambucana de Futebol – RGC – Temporada 2026.”

O Sport também reforçou que ”impedir a presença da torcida visitante no jogo é “violar um dos princípios mais caros do Direito Desportivo, qual seja, o princípio do equilíbrio na competição”. 

Mesmo com o pedido, a FPF optou por manter a mesma decisão adotada em fevereiro do ano passado, com a liberação apenas do público mandante. Com isso, os rubro-negros acionaram o Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE), mas não obtiveram sucesso. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter