TJPE acata pedido de recuperação judicial e Sport tem dívidas suspensas por 180 dias

Nesta segunda-feira (20), o Sport teve um pedido de recuperação judicial acatado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A medida permite a suspensão e renegociação das dívidas por um período de 180 dias. Agora, o clube rubro-negro terá 60 dias para apresentar seu Plano de Recuperação Judicial aos credores. A decisão foi assinada pelo juiz Rafael de Menezes, da 27ª Vara Cívil da Capital.

Na solitação feita à Justiça, o Sport afirmou ser responsável pela manutenção de 301 empregos diretos. Além disso, detalhou estar atravessando crise financeira, causada pela pouca receita e acúmulo de dívidas.

Com o deferimento, o Sport vai conseguir suspender o leilão da sede do clube, que estava previsto para acontecer nos próximos dias 28 e 30, por causa de dez processos fiscais e trabalhistas. O valor do imóvel rubro-negro gira na casa dos R$ 400 milhões. Já os débitos com o Banco Central, Caixa Econômica Federal e Fazenda Nacional são de aproximadamente R$ 8,6 milhões.

"Declaro a essencialidade do imóvel sede, uma vez que a sua alienação inviabilizaria todas as atividades do Requerente (Sport), impossibilitando eventual retomada da atividade", detalha um dos trechos do documento.

O economista João Rogerio Filho, da PPK Consultoria, empresa responsável pela estruturação do Plano de Recuperação do Sport, ressalta que “a Recuperação Judicial permitirá ao Sport o acesso às mais modernas ferramentas de reestruturação e melhoria de sua performance financeira”.

