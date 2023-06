A- A+

Santa Cruz TJPE afasta presidentes do CD e da comissão da SAF do Santa Cruz; interventor é nomeado Decisão saiu nesta sexta-feira (2); Marino Abreu e Eduardo Cavalcanti são afastados por tempo indeterminado

Nesta sexta-feira (2), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou uma mudança que pode mexer no rumo da política do Santa Cruz. O presidente do Conselho Deliberativo coral, Marino Abreu, além do presidente da comissão da SAF, Eduardo Cavalcanti, foram afastados de suas respectivas funções por tempo indeterminado. A informação foi divulgada pelo ge.

O decreto foi dado pelo juiz Arnóbio Amorim Araújo Júnior, responsável por conduzir o processo de Recuperação Judicial do Tricolor do Arruda. Na mesma decisão, o magistrado nomeou Ricardo Moura Alves de Paulo como interventor, inicialmente por 60 dias, para o cargo de presidente do CD.

No determinado pelo juiz Arnóbio Amorim, o intuito da medida é "estabilizar o clube neste momento de reestruturação e pacificação". Agora, o novo encarregado pelo Deliberativo, Ricardo Moura Alves de Paula, terá que apresentar em 30 dias "um relatório de trabalhos desempenhados e eventuais sugestões para estabilização da Presidência do Conselho Deliberativo".

Mais mudanças

Arnóbio também cancelou a convocação da Assembleia prevista para o próximo dia 17, que definiria se os sócios teriam de volta ou não o direito de votar sobre a deliberação da SAF. A AGE também decidiria o afastamento de Antônio Luiz Neto do cargo de presidente do Executivo.

