TJPE se reúne com clubes de futebol e anuncia medidas para combater a violência

Os presidentes de Sport e Náutico, Yuri Romão e Bruno Becker, respectivamente, se reuniram nesta quarta (28) com o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto, para pedir ajuda no combate à violência. Os dirigentes pediram ajuda para combater a violência provocada pelas torcidas organizadas. Durante o encontro, o magistrado anunciou a criação de uma vara de justiça especializada em crimes organizados. Entre suas atribuições estarão os crimes cometidos no âmbito do futebol.





A meta do TJPE é que a vara seja criada ainda em março. Instituições como o Ministério Público do Estado de Pernambuco, Governo do Estado, através da Polícia Militar, e Assembleia Legislativa estarão juntas na iniciativa.



Paralelamente à criação da vara especializada, o TJPE iniciará estudos para ampliar as competências do Juizado do Torcedor, que atualmente trata apenas de causas cíveis e criminais de menor complexidade e menor potencial ofensivo.



“O Poder Judiciário tomará medidas enérgicas para combater a violência que assola nossos times e nosso Estado. Nosso objetivo é buscar a paz e a segurança para que nosso futebol volte ao seu lugar de destaque”, disse o presidente do TJPE.



“Saio feliz com a disposição do TJPE de combater o crime organizado. De forma rápida e célere, temos que dar uma resposta à sociedade”, frisou Yuri Romão, se referindo ao episódio após o último jogo entre Sport e Fortaleza, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste, quando os jogadores do time cearense foram vítimas de pedras e bombas atiradas no ônibus da delegação.



O presidente do Náutico também elogiou a iniciativa. “Foi uma reunião muito importante. Saímos satisfeitos com medidas que serão tomadas em breve. Essa é uma luta de todo o Estado”, frisou. Além dos dirigentes e do presidente do Tribunal, participaram da reunião o desembargador Mauro Alencar, coordenador da área criminal do TJPE; o juiz assessor da Presidência, Gleydson Lima; o presidente do Conselho Deliberativo do Sport, Sílvio Neves Baptista; e o vice-presidente jurídico também do Sport, Rodrigo Guedes.

