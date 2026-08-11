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Santa Cruz "Estou ansioso, não vou mentir": Arilson se apresenta ao Santa Cruz confiando na experiência Novo reforço pode entrar em campo já no próximo jogo contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco, pela Série D

Otimista com a classificação e prometendo preparo, o volante Arilson, de 32 anos, se apresentou, nesta terça-feira (11), em coletiva de imprensa realizada no estádio do Arruda. O atleta, que deixa o mineiro Betim, não escondeu a ansiedade para estrear com a camisa coral.

“O recado que eu passo ao torcedor é que continuem nos apoiando, enchendo os estádios, igual estão fazendo. São o nosso 12º jogador, vão ser muito importantes nessa reta final agora, conquistando essa classificação. Espero que eles continuem conosco nessa caminhada”, disse, destacando como pretende ajudar o time.

“Vou correr, marcar, ajudar os meus companheiros. Os mais novos que estão chegandovão nos ajudar também. A minha experiência que vai contar dentro do campeonato, do time e espero que ser vitorioso nessa passagem aqui no Santa Cruz”.

Convite

O “tio” e técnico Cristian de Souza, ao anunciar a contratação do jogador no início desta semana, elogiou suas características. A confiança parece ser mútua.

“Quando o tio me ligou, para vir para cá, defender as cores do Santa Cruz, eu nem pensei. Essa é a verdade. Eu vim para cá, é um desafio bom. É uma torcida de massa, uma torcida que gosta, apaixonada e é isso que o atleta gosta. Eu, como atleta profissional, passei por grandes clubes e tenho certeza que aqui no Santa não vai ser diferente”, revelou.

Arilson já defendeu clubes como o Tupi, Figueirense-MG, Formiga, Pelotas, Valeriodoce, Poços de Caldas, Caldense, Uberlândia, Athletic, Patrocinense, Mamoré, URT, União Luziense, Pouso Alegre, Criciúma, Coritiba e Vila Nova.

Boa fase do Santa

Com a classificação no horizonte, o atleta chega entusiasmado e focado no acesso. “O trabalho está sendo bem feito pelo professor e o grupo também está entendendo o que ele quer. Estrutura de jogo, modelo de jogo. Aqui não tem isso de correr para um, correr para o outro, todo mundo corre em prol do Santa Cruz, em prol do êxito, que é o acesso. Então, estou muito feliz. Espero continuar nessa sequência aí para gente conquistar o nosso objetivo”, projetou,.

Uma vaga no time

Arilson vai disputar posição no Santa com Pedro Favela, Fabinho, Silva, Andrey e Léo Costa. Nada que o incomode.“É uma disputa saudável. Vai no dia a dia, no trabalho. Estou aqui para ajudar, independente de quem jogue ou não, eu estou aqui para ajudar. Espero fazer o meu melhor".

Próximo jogo

No próximo sábado (15), às 19h30, na Arena Pernambuco, o Santa enfrenta o Maranhão, pela 17ª rodada.

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