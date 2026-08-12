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Santa Cruz "Tô preparado", garante Cassiano em chegada ao Santa Cruz Atacante chega para suprir a carência do ataque tricolor na reta final da primeira fase da Série C

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (12), seu novo reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro: o atacante Cassiano.

Vindo do América-RN, onde marcou sete gols e deu três assistências na temporada, o atleta chega ao Tricolor do Arruda para suprir uma das principais carências da equipe nesta reta decisiva do campeonato.

Apesar do modelo de disputa da Série C exigir regularidade para avançar ao quadrangular do acesso, Cassiano destacou que traz na bagagem a experiência de atuar em partidas decisivas e mata-matas.

"Acho que os jogos decisivos são os mais importantes de tudo, ainda mais na reta final. Ter jogadores que querem dar a vida e vestir a camisa do time de verdade é de suma importância. Vim para agregar e fazer o trabalho bem feito para a gente conseguir o acesso", declarou.

Ritmo de jogo e versatilidade tática

Questionado sobre suas condições físicas, o atleta revelou que, mesmo sem atuar no clube nas últimas semanas, manteve a rotina de treinos por conta própria.

O atacante comenta ainda que já conversou com a comissão técnica e se colocou à disposição do técnico Cristian de Souza para a partida deste sábado (15), contra o Maranhão.

“Tô pronto. Passei alguns dias sem estar em atividade dentro do clube, mas continuei ali alguns trabalhos por fora. Então isso não vai me impedir de estar em atuação no sábado. Acho que conversei com o professor, com todo mundo da parte física. Tô preparado, tô pronto. Se o professor precisar de mim, eu vou estar à disposição”, esclareceu.

Cassiano, novo atacante do Santa Cruz. Foto: Edmário Oliveira/América FC.

Com características de velocidade e boa finalização, Cassiano é canhoto e costuma atuar caindo pela ponta direita, mas garantiu que a preferência posicional não será obstáculo para ajudar o grupo.

“Acho que nesse momento no ataque a preferência não tem que ser botada em pauta. Se precisar de mim na esquerda, eu vou jogar, vou atuar da mesma forma. Performar igual na frente de nove, falso nove. O que precisar ali na frente, no ataque, a gente vai se adaptar e fazer bem feito” afirmou.



Trajetória e reencontro no sábado

Cassiano também relembrou sua trajetória no futebol. O atacante saiu jovem do Brasil , passando pelo futebol de Portugal e da Bulgária antes de retornar ao país.



Coincidência ou não, a estreia do novo reforço pode acontecer justamente contra o Maranhão, adversário contra o qual Cassiano marcou dois gols quando defendia o América-RN, em março deste ano.

A expectativa da torcida e da comissão técnica é de que o retrospecto positivo ajude o Santa a buscar os três pontos na partida deste sábado (15), às 19h30, na Arena de Pernambuco.



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