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Futebol Todinho pode ser novidade do Náutico na lista de relacionados para jogo contra o Athletic Atacante ainda não entrou em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro após lesão no joelho

O atacante Júnior Todinho pode ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos para a partida de segunda (27), contra o Athletic, na Arena Sicredi, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta não entra em campo desde o dia 8 de março, no duelo da volta da final do Campeonato Pernambucano, perante o Sport, no Esporte da Sorte Aflitos.

A ausência de mais de um mês de Todinho na lista de relacionados do Náutico aconteceu por conta de uma lesão no joelho. O atleta passou por uma artroscopia e ficou fora do início da Série C, desfalcando o Timbu nos confrontos perante Criciúma, Atlético-GO, Ponte Preta, Ceará e São Bernardo.

Pelo Náutico, Todinho tem um gol marcado em oito jogos. A única bola na rede do atacante foi na goleada alvirrubra por 4x0 diante do Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, pela primeira fase do Pernambucano. Com o regresso do atleta, ele pode brigar por espaço no setor, que hoje conta com o trio formado por Juninho, Vinícius e Derek. Na zaga, Betão, em processo de transição física, ainda não tem data de retorno definida.

Sequência

Além do Athletic, o Náutico terá mais um jogo em sequência como visitante. O Timbu enfrenta o Botafogo-SP, no dia 2 de maio, na Arena Nicnet. Os alvirrubros só voltam aos Aflitos no dia 10 de maio, diante do América-MG.

“Não podemos mudar o nosso jogo, tanto dentro como fora de casa. Nós temos que dar o nosso melhor, colocar a bola no chão, como nós fizemos nos jogos passados”, salientou o meia Dodô.

Na partida contra o América-MG, inclusive, o Náutico vai inaugurar o novo placar eletrônico do estádio. O equipamento, com aproximadamente 40 m², substituirá o atual, agora localizado no Setor Vermelho. A data também marcará a primeira utilização do novo sistema de iluminação dos Aflitos.

Retrospecto

Náutico e Athletic se enfrentaram apenas uma vez na história. Foi pela Série C 2024, nos Aflitos. As equipes empataram em 2x2. Gustavo Maia e Patrick Allan marcaram para os pernambucanos, enquanto Jonathas e Neto Costa fizeram para os mineiros.

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