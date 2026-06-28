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futebol "Todo trabalhador é digno de receber o seu salário", desabafa Everaldo após atraso salarial no Santa Após vitória por 3x1 diante do Paysandu, pela Série C do Campeonato Brasileiro, atacante lamentou problemas financeiros do Tricolor

Nem mesmo a vitória por 3x1 do Santa Cruz diante do Paysandu, na Curuzu, pela Série C do Campeonato Brasileiro, fez os jogadores do clube esquecerem do delicado momento financeiro do clube. Um dos autores dos gols do Tricolor na partida, o atacante Everaldo cobrou a diretoria quanto ao pagamento dos salários atrasados.

"A gente só pede um pouco de colaboração das pessoas que fazem parte do clube, que olhem para o clube com mais carinho, que busquem soluções para resolver questões salariais. Sei que é difícil, mas todo trabalhador é digno de receber o seu salário. A gente está passando por um momento difícil", disse o atacante, em entrevista ao canal Sportynet.

“Ninguém está de sacanagem. Tem um grupo de guerreiros que veio ganhar esse jogo difícil. Isso mostra que a gente está trabalhando em prol do Santa Cruz e precisamos que as pessoas do clube tragam o nosso salário e dos funcionários em dia. Isso precisa ser mudado para que não se torne uma cultura. A gente sabe que o que começa errado, termina errado. Até dá certo por um tempo, mas depois vai tudo por água abaixo. Espero que as pessoas se conscientizem e possam colocar a casa em ordem. Óbvio que não é só pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, a gente não teria vencido. Não estou crucificando ninguém, estou apenas pedindo para as pessoas que podem, porque não posso pagar o salário do pessoal”, completou.

Os jogadores do Santa Cruz cobram os pagamentos de dois meses de direitos de imagem e dois de Carteira de Trabalho (CLT). Enquanto isso, o Tricolor segue lutando para encerrar a primeira fase da Série C no G8 que garante vaga no quadrangular final do acesso. Os pernambucanos estão na sétima posição, com 18 pontos.

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