Todos com a Nota segue indefinido em Pernambuco

O Todos com a Nota, programa criado para trocar notas fiscais por ingressos em partidas de futebol no estado, segue indefinido neste início de 2023. Idealizado em 2007, durante mandato do então governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e retomado no ano passado na gestão de Paulo Câmara, após uma paralisação de sete anos (2015-2022), o projeto aguarda uma reunião entre representantes da atual chefe do Executivo estadual, Raquel Lyra (PSDB), e da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), presidida por Evandro Carvalho. De concreto, apenas que, em janeiro, o incentivo para tentar aumentar o público nos estádios continuará paralisado.

"Vamos apresentar um novo projeto à governadora, mas nada para este mês. É preciso partir do zero", informou Evandro. De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Educações e Esportes de Pernambuco, o tema será debatido nas próximas semanas.

Como funcionava o TCN

No ano passado, o Todos com a Nota foi retomado de julho. Para aderir ao programa, o torcedor precisava baixar um aplicativo da campanha no celular ou fazer um cadastro no site oficial. Era possível trocar R$ 200 em notas fiscais por um ingresso. Cada CPF tinha direito a no máximo cinco por partida, indicando apenas um clube por troca, equivalente a R$ 1 mil em notas.

Em 2022, Náutico e Sport podiam trocar até seis mil bilhetes, enquanto o Santa Cruz tinha direito até 15 mil. Retrô e Afogados, dois mil. Timbu e Leão (que estavam na Série B do Campeonato Brasileiro) receberam R$ 30 por cada ingresso trocado. O Tricolor, assim como Retrô e Afogados (Série D) ganharam R$ 25.

Buscando saídas

Sem definição quanto ao Todos com a Nota, o Náutico fez uma promoção de ingressos para o jogo de quarta (11) contra o Caruaru City, nos Aflitos, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano 2023. O sócio podia adquirir o bilhete no setor Hexa, pela metade do preço.

O Santa Cruz já fez dois jogos no Arruda, mas ambos de portões fechados por conta de uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) , por conta de uma invasão de campo em duelo pela pré-Copa do Nordeste 2022, contra o Floresta. O primeiro jogo com torcida no estádio será quinta, diante do Afogados, pela segunda rodada do Estadual. Já o Sport atuará como mandante no sábado, perante o Petrolina, pela terceira rodada do torneio local.

