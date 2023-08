Toko Ekambi, atacante do Lyon, se transfere para o saudita Abha FC

A- A+

O Lyon, da Ligue 1 francesa, anunciou nesta quinta-feira (24) a transferência do seu atacante camaronês, Karl Toko Ekambi, para o clube saudita Abha FC por pouco mais de 1,6 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões pela cotação atual) aos quais se poderá somar mais de meio milhão de dólares em variáveis.

Ekambi, que chegou ao Lyon no mercado de inverno europeu de 2020 vindo do espanhol Villarreal por empréstimo com opção de compra obrigatória, foi revelado no Paris FC (onde jogou de 2010 a 2014) antes de passar por Sochaux (2014-2016), Angers (2016-2018) e Villarreal (2018-2020). Com o Lyon ele disputou 114 partidas e marcou 38 gols.

No inverno passado, o atacante de 30 anos foi emprestado ao Rennes (pelo qual disputou 19 jogos e marcou 5 gols). Pela seleção de Camarões jogou 55 partidas marcando 14 gols.

Veja também

Copa do mundo Feminina Rubiales renunciará nesta sexta-feira (25) ao cargo de presidente da RFEF, afirma jornal