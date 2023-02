A- A+

NFL Tom Brady anuncia aposentadoria da NFL aos 45 anos e publica foto com Gisele Bündchen O quarterback é considerado o melhor jogador do esporte e tem no currículo sete títulos de SuperBowl

Pela segunda vez, e ao que parece de forma definitiva, Tom Brady anunciou sua aposentadoria da NFL. O quarterback de 45 anos publicou um vídeo emocionado nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (01), e se despede após 23 temporadas e sete títulos de Super Bowl.

"Bom dia pessoal, eu vou direto ao ponto. Eu estou me aposentando, de verdade. Isso foi uma grande questão da última vez, então quando eu acordei esta manhã eu achei melhor só colocar para gravar e comunicar para vocês primeiro. Eu não vou me alongar, você só pode fazer uma declaração emocionada de aposentadoria uma vez e eu já fiz isso ano passado. Eu quero agradecer a cada um de vocês por me apoiarem: meus amigos, meus colegas de time, meus adversários, eu poderia falar para sempre, são tantos. Obrigado por me permitirem viver meu sonho, eu não mudaria nada. Amo todos vocês", disse Tom Brady.

Além do vídeo, Brady publicou uma sequência de fotos com sua família, seus filhos e a modelo brasileira Gisele Bündchen, que se divorciou do astro norte-americano no ano passado.

Tom Brady, Gisele e os filhos. Foto: Reprodução/ Instagram

Em 2022, o ex-jogador fez uma carta destinada aos seus fãs e companheiros de equipe sobre sua aposentadoria. No entanto, dois meses depois ele retornou para jogar mais uma temporada pelo Tampa Bay Buccanners, onde encerra mais uma vez sua vitoriosa carreira.

Tom Brady iniciou sua trajetória na NFL no ano 2000, quando foi draftado pelo New England Patriots. Ele passou 20 anos na franquia e conquistou seis títulos de SuperBowl.

Depois de se despedir do Patriots, Brady partiu para o Tamba Bay Buccanners. Foram três temporadas, coroada com o título do SuperBowl de 2020.

Veja também

Campeonato Francês Sem Neymar, PSG encara Montpellier no Campeonato Francês; saiba onde assistir e veja escalações