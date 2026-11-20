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INVESTIMENTO Tom Brady negocia compra de parte do Chelsea, diz imprensa britânica Notícia surge dias depois de Brady decidir vender suas ações em outro clube do futebol inglês, o Birmingham City

A lenda do futebol americano Tom Brady está em negociações para comprar uma parte do Chelsea FC, informou a imprensa britânica nesta sexta-feira (20).

A notícia surge poucos dias depois de Brady decidir vender suas ações em outro clube do futebol inglês, o Birmingham City, atual líder da Championship (2ª divisão).

Esse movimento empresarial estaria relacionado a um possível futuro investimento no Chelsea, apontou o jornal The Guardian.

O ex-quarterback do New England Patriots e do Tampa Bay Buccaneers é próximo de Behdad Eghbali. O empresário americano-iraniano está à frente do fundo Clearlake Capital Group, proprietário de 86,5% do Chelsea.





O clube de Stamford Bridge, seis vezes campeão inglês (a última em 2017) e duas vezes campeão europeu (2012 e 2021), não quis comentar a notícia sobre a negociação com Brady.

Considerado o melhor jogador da história da NFL, com sete triunfos no Super Bowl, Brady surpreendeu em agosto de 2023 ao anunciar sua entrada como acionista minoritário no Birmingham City.

Este icônico esportista de 49 anos é também acionista minoritário do Las Vegas Raiders, uma franquia da NFL, e atua como comentarista de futebol americano na emissora Fox.

O Chelsea ocupa a quinta posição na classificação da Premier League, onde, no sábado, recebe o Leeds pela décima primeira rodada.

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