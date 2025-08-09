S�b, 09 de Agosto

FUTEBOL AMERICANO

Tom Brady é homenageado pelos Patriots com estátua e provoca rivais: ''Vão jogar cerveja''

O astro na NFL se tornou o maior ídolo da história da franquia do New England Patriots

Tom Brady liderou os Patriots em seis conquistas do Super Bowl Tom Brady liderou os Patriots em seis conquistas do Super Bowl  - Foto: AFP

O astro na NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos, Tom Brady foi homenageado pelo New England Patriots com uma estátua de 3,6 metros de altura e de 6 toneladas, erguida em frente ao Gillete Stadium, em Foxborough, Massachusetts, onde a equipe manda suas partidas, na sexta-feira, diante de centenas de torcedores.

A base hexagonal de granito remete a cada uma das seis conquistas do Super Bowl nas quais o quarterback liderou os Patriots em 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 e 2019, após ser apenas a 199ª escolha no draft de 2000, quando nem sonhava em se tornar o maior ídolo da história da franquia - ele ainda conquistou seu sétimo anel de campeão, em 2020, pelo Tampa Bay Buccaneers.

"Quando fui draftado, eu só esperava entrar para o time. Nunca imaginei que estaria aqui duas décadas e meia depois, feito de bronze e congelado no tempo", disse Brady, 48 anos, durante a cerimônia de inauguração da estátua. "Mas, na verdade, parece bem apropriado, considerando meu tempo de corrida de 40 jardas", brincou.

Três vezes eleito o jogador mais valioso da NFL, cinco vezes MVP do Super Bowl e sete vezes campeão da NFL, Tom Brady se aposentou em 2023 como o jogador mais condecorado da liga, com recordes em várias categorias, incluindo o maior número de vitórias, jardas passadas e touchdowns - tanto na temporada regular quanto nos playoffs.

Os Patriots o introduziram no Hall da Fama no ano passado, dispensando o período de espera habitual de quatro anos, e aposentaram sua camisa número 12. Na cerimônia, o proprietário Robert Kraft disse que Brady seria o primeiro jogador na história da franquia a ter uma estátua de bronze do lado de fora do estádio.

"Esta estátua não é apenas para os fãs dos Pats. Ela também dará a todos os fãs dos Jets algo para jogar suas cervejas ao saírem do estádio todos os anos", brincou Brady, referindo-se ao rival da divisão leste New York Jets. "Provavelmente no segundo quarto", acrescentou, sob aplausos dos presentes.

Após a cerimônia, acompanhada por pais, filhos e ex-companheiros do astro, Brady assistiu a vitória do New England Patriots sobre o Washington Commanders por 48 a 18 em partida que marcou a abertura da pré-temporada da NFL.

