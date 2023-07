A- A+

Futebol Tom Brady engata romance com Irina Shayk, ex de Cristiano Ronaldo Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen

Um dos solteiros mais cobiçados da América, Tom Brady engatou um romance com Irina Shayk, revelaram os veículos de imprensa "NY Post", "Page Six", "TMZ" e "DailyMail". O quarterback americano foi fotografado acariciando o rosto da modelo russa após um encontro na casa do esportista, em Los Angeles, no sábado. Durante o gesto carinhoso, Irina olhava para o atleta, que estava ao volante do seu Rolls Royce.

Uma testemunha disse ao "DailyMail" que Brady pegou Irina num hotel em Los Angeles, na sexta-feira, e a levou diretamente para sua casa. Eles deixaram a residência na manhã seguinte. A modelo voltou ao hotel vestindo as mesmas roupas da noite anterior.

