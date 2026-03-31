Tom Brady revela que cogitou voltar à NFL, mas regra da liga barrou retorno; entenda
Sete vezes campeão do Super Bowl diz estar "felizmente aposentado"
O lendário quarterback Tom Brady voltou aos holofotes ao admitir que considerou sair da aposentadoria e retornar à NFL. Em entrevista à CNBC, o ex-jogador disse que chegou a consultar a liga sobre a possibilidade, mas esbarrou em regras que inviabilizam seu retorno enquanto mantém participação societária em uma franquia.
Aos 47 anos, Brady afirmou estar satisfeito com a vida fora dos campos, mas revelou que avaliou o cenário recentemente. O impasse está ligado ao fato de o ex-quarterback ter participação no Las Vegas Raiders, o que o impede de atuar como jogador ativo na liga. Segundo ele, a NFL não demonstrou entusiasmo com a ideia de flexibilizar a regra.
— Estou felizmente aposentado. Cheguei a perguntar sobre isso, mas eles não se mostraram muito entusiasmados, então deixei para lá — disse Brady, que conquistou sete títulos do Super Bowl ao longo da carreira, a maior marca da história.
Para um eventual retorno, o ex-jogador teria que abrir mão de sua participação nos Raiders, tornando-se novamente elegível para assinar com qualquer franquia. Ainda assim, Brady indicou que não vê com bons olhos uma volta apenas para uma despedida final, reforçando que, ao menos por ora, sua trajetória nos gramados segue encerrada.