futebol americano Tom Brady voltará a jogar com outros astros da NFL em torneio de flag football na Arábia Saudita Competição pode ter ainda participação de celebridades e nomes de outros esportes

Lenda da NFL, Tom Brady anunciou nesta segunda-feira que voltará a atuar, mas num torneio de flag football. O astro, hoje comentarista e empresário, aos 48 anos, estará ao lado de outras estrelas aposentadas e em atividade da liga na competição, que será disputada na Arábia Saudita no dia 21 de março de 2026.

Aposentado desde 2023 e sete vezes campeão da liga, Brady fez o anúncio antes da partida entre Las Vegas Raiders (do qual é acionista) e Los Angeles Chargers. Ele estava ao lado de Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, responsável pelas investidas governamentais do país em esportes.



O Fanatics Flag Football Classic, que leva o nome da plataforma de colecionáveis, apostas e produtos esportivos Fanatics, será disputado por três equipes, num formato em que todas se enfrentarão. O palco será a Kingdom Arena, na capital Riade.

A new chapter in global sports begins in Riyadh

Riyadh will host The Fanatics Flag Football Classic where Tom Brady makes his return to the field alongside the biggest names in football and entertainment



Kingdom Arena, Riyadh

️ 21 March, 2026

Streaming live on… pic.twitter.com/M6aNvKYrIw — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 16, 2025

Além do ex-quarterback, estão confirmados nomes como Saquon Barkley, CeeDee Lamb, Christian McCaffrey, Sauce Gardner, Myles Garrett, Brock Bowers, Maxx Crosby, Tyreek Hill, Odell Beckham Jr., e Rob Gronkowski. Pete Carroll, Sean Payton e Kyle Shanahan serão os treinadores. Há a possibilidade de participação de nomes do entretenimento e de atletas de outras modalidades.

O flag football é uma variação do futebol americano em que não há tackles, ou seja, a derrubada de atletas pelos defensores. O movimento é substituído pelo roubo de uma bandeira (flag, que dá nome, em inglês, ao jogo) presa à cintura dos jogadores. A modalidade fará sua estreia olímpica em Los Angeles-2028, e a NFL liberou seus atletas para disputá-la.

