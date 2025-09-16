Ter, 16 de Setembro

futebol americano

Tom Brady voltará a jogar com outros astros da NFL em torneio de flag football na Arábia Saudita

Competição pode ter ainda participação de celebridades e nomes de outros esportes

Tom Brady e Turki Al-Sheikh Tom Brady e Turki Al-Sheikh  - Foto: X/Turki Al-Sheikh

Lenda da NFL, Tom Brady anunciou nesta segunda-feira que voltará a atuar, mas num torneio de flag football. O astro, hoje comentarista e empresário, aos 48 anos, estará ao lado de outras estrelas aposentadas e em atividade da liga na competição, que será disputada na Arábia Saudita no dia 21 de março de 2026.

Aposentado desde 2023 e sete vezes campeão da liga, Brady fez o anúncio antes da partida entre Las Vegas Raiders (do qual é acionista) e Los Angeles Chargers. Ele estava ao lado de Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, responsável pelas investidas governamentais do país em esportes.

O Fanatics Flag Football Classic, que leva o nome da plataforma de colecionáveis, apostas e produtos esportivos Fanatics, será disputado por três equipes, num formato em que todas se enfrentarão. O palco será a Kingdom Arena, na capital Riade.

Além do ex-quarterback, estão confirmados nomes como Saquon Barkley, CeeDee Lamb, Christian McCaffrey, Sauce Gardner, Myles Garrett, Brock Bowers, Maxx Crosby, Tyreek Hill, Odell Beckham Jr., e Rob Gronkowski. Pete Carroll, Sean Payton e Kyle Shanahan serão os treinadores. Há a possibilidade de participação de nomes do entretenimento e de atletas de outras modalidades.

O flag football é uma variação do futebol americano em que não há tackles, ou seja, a derrubada de atletas pelos defensores. O movimento é substituído pelo roubo de uma bandeira (flag, que dá nome, em inglês, ao jogo) presa à cintura dos jogadores. A modalidade fará sua estreia olímpica em Los Angeles-2028, e a NFL liberou seus atletas para disputá-la.

