Futebol Tombense x Náutico: confira escalações, horário e onde assistir Confronto pode colocar o Timbu no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro

Após 13 dias de descanso, o Náutico volta a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe entra em campo neste domingo (29), em Tombos, para visitar o Tombense-MG. Duelo que pode colocar o Timbu no G8 da competição que classifica para o quadrangular do acesso.





Na nona posição da Série C, com 12 pontos, o Náutico entra no G8 em caso de vitória diante dos mineiros e tropeço de um desses três clubes na rodada: Ituano-SP, Maringá-PR ou Brusque-SC.

Os paulistas, em oitavo, com 13, visitam o Caxias, no Centenário. Os paranaenses, em sétimo, também com 13, recebem a Ponte Preta, no Willie Davids. Os catarinenses, em sexto, com 15, enfrentam o Floresta, no Domingão.

“A gente precisa ganhar da Tombense para entrar no G8, mas sabendo que o campeonato exige que nós estejamos no final (dos pontos corridos) entre os oito. Entrando agora e dando sequência, a gente passa a ter uma consistência e um respeito dentro da competição porque a camisa do Náutico se torna ainda mais pesada”, salientou o auxiliar do Timbu, Guilherme dos Anjos.

Sem volta

Não será neste fim de semana que o Náutico terá a volta do atacante Paulo Sérgio. De acordo com o auxiliar, o jogador, em fase final de recuperação, só estará à disposição no início de julho, contra o Floresta, nos Aflitos, pela 11ª rodada.

Em compensação, o Timbu pode ter as voltas do lateral-direito Arnaldo e do zagueiro João Maistro, recuperados de lesão. O segundo, inclusive, deve entrar no lugar de Carlinhos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Outra possibilidade é a entrada de Raimar na vaga de Igor Fernandes. Auremir cumpriu suspensão automática e também fica à disposição do técnico Hélio dos Anjos.

Opostos

Na 13ª posição, com 11 pontos, o Tombense não vence há cinco jogos, acumulando quatro empates e uma derrota. Um desempenho que fez o clube, que antes figurava nas primeiras posições, despencar na tabela.

Do outro lado, o Náutico vem com uma sequência positiva no recorte dos cinco jogos mais recentes. São três vitórias, um empate e uma derrota. Ganhou de Confiança, Ypiranga e Maringá. O resultado de igualdade foi diante do ABC e o tropeço aconteceu perante a Ponte Preta.

Apenas o CSA, no mesmo período, fez mais pontos, somando 11 ao todo. Já o Ypiranga alcançou os mesmos 10 que o Náutico. Ambos os clubes estão no G8, com os alagoanos em quinto lugar, com 16 pontos, enquanto os gaúchos ocupam o terceiro lugar, com a mesma pontuação.

Ficha técnica

Tombense

Matheus Aurélio; Julio, Ianson, Roger e Kaike; Rickson, Fabrício e Pedro ; Jefferson Renan, Ingro e Zé Eduardo. Técnico: Raul Cabral

Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Mateus Silva e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; kelvin, Vinicius e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Antônio Guimarães de Almeida (Tombos/MG)

Horário: 19h

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP). Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Izabele de Oliveira (SP)

Transmissão: Nosso Futebol

