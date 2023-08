Tombense x Sport: confira onde assistir, prováveis escalações e arbitragem do duelo pela Série B

A- A+

Nesta sexta-feira (11), às 21h30, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Tombense e Sport fazem um duelo de opostos pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Enquanto os mineiros tentam recuperação no campeonato para fugir do Z-4, os pernambucanos querem se manter na liderança, no intuito de consolidar a boa fase na competição.

Com 44 pontos, o Leão da Ilha do Retiro está embalado no campeonato e vem de quatro vitórias consecutivas. Atualmente, são três pontos de vantagem para o vice-líder Vitória, além de seis para o Criciúma, primeiro time fora do G-4.

Para a partida, o técnico Enderson Moreira terá as ausências de Eduardo e Felipinho, lesionados. Cariús, punido pelo STJD com gancho de 540 dias e multa de R$ 50 mil é outra baixa. Por outro lado, o lateral-direito Roberto Rosales viajou com a delegação e pode estrear com o manto rubro-negro.

Do lado mandante, o Tombense não sabe o que é vencer na competição há cinco jogos. São quatro derrotas e um empate para o time comandado por João Burse, e que ocupa a 17ª colocação, com 19 pontos. Na última rodada, vencia o Atlético-GO por 2x0, em Goiânia, mas sofreu a virada no fim do jogo.

Onde assistir?

O SporTV e o Premiere transmitem a partida.

Prováveis escalações

Tombense

Felipe Garcia; Kevin, Zé Vitor, Augusto e Egídio; Bruno Silva, João Pedro e Matheus Frizzo; Kleiton, Fernandão e Alexandre Jesus.

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Victor Gabriel (Chico); Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Labandeira (Edinho), Luciano Juba e Vagner Love.

Arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA/CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

