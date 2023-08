Toni Kroos chama transferência de atleta para Arábia Saudita de "vergonhosa"; veja qual

A- A+

Meio-campista do Real Madrid, Toni Kroos descreveu a transferência do também meio-campista Gabri Veiga, do Celta Vigo para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, como “vergonhosa”. Ele usou o termo no comentário de uma publicação no Instagram, mas após a repercussão, o craque alemão apagou o comentário.

Gabri Veiga, que se destacou na La Liga na última temporada, despertou o interesse de clubes como Liverpool e Napoli para uma possível transferência nesta janela de verão. No entanto, nas últimas semanas, houve uma reviravolta em sua trajetória, com as negociações para a transferência ao Napoli se desgastando após o acordo não ser concluído na semana passada. Isso levou o clube saudita Al-Ahli, sediado em Jeddah, a entrar na jogada.

O Al-Ahli emergiu como um dos clubes sauditas mais ativos na janela de transferências deste verão. Vários jogadores europeus se mudaram para a Arábia Saudita nesta temporada, em uma demonstração de um esforço concentrado de recrutamento pelo Fundo de Investimento Público (PIF) do país, responsável pelo financiamento de transferências.

Nomes de destaque como Roberto Firmino, Edouard Mendy, Franck Kessie, Allan Saint-Maximin, Merih Demiral, Riyad Mahrez e Roger Ibanez migraram de grandes clubes europeus para se juntar ao Al-Ahli. No entanto, a contratação de Gabri Veiga, um talento de apenas 21 anos e muito cobiçado nas principais ligas europeias, se destacou.

Toni Kroos' comment under @FabrizioRomano's 'HERE WE GO' instagram post for Gabri Veiga's move to Al-Alhi.

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 24, 2023

Kroos, atualmente com 33 anos de idade, manteve uma presença proeminente no futebol europeu ao longo de sua carreira, acumulando passagens por sete anos no Bayern de Munique antes de transferir-se para o Real Madrid, em 2014. O alemão atua como peça fundamental na equipe há nove temporadas.



