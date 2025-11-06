Ex-astro da NBA Tony Allen é preso nos EUA por posse de drogas
Ídolo do Memphis Grizzlies foi flagrado com maconha e cocaína durante abordagem policial na Interestadual 555
O ex-jogador da NBA Tony Allen, ídolo do Memphis Grizzlies e campeão com o Boston Celtics, foi preso na quarta-feira no estado do Arkansas e acusado de posse de drogas, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Poinsett.
Allen, de 43 anos, estava em um carro dirigido por William Hatton, de 33 anos, quando o veículo foi parado na Interestadual 555, cerca de 80 quilômetros a noroeste de Memphis. Durante a abordagem, policiais encontraram um pacote com maconha e, posteriormente, uma caixa de cigarros contendo cocaína, conforme o relatório policial.
Considerado um dos melhores defensores da história da NBA, Allen atuou pelos Grizzlies entre 2011 e 2017. Revelado pela Universidade Estadual de Oklahoma, ele foi selecionado pelo Boston Celtics no draft de 2004 e encerrou a carreira no New Orleans Pelicans.
Em agosto de 2023, o ex-jogador se declarou culpado em um caso federal de fraude em seguro de saúde da NBA, sendo condenado a três anos de liberdade condicional supervisionada e à prestação de serviços comunitários.
Allen também enfrentou acusações de agressão doméstica e vandalismo em 2021, posteriormente retiradas no início de 2022.
Ídolo absoluto em Memphis, Tony Allen teve o número 9 de sua camisa aposentado pelos Grizzlies em março deste ano, juntando-se a Marc Gasol e Zach Randolph no seleto grupo de homenageados pelo clube.