A- A+

Futebol Com Neymar, top-10 de mais valiosos do Brasileirão tem sete jogadores de Flamengo e Palmeiras Time alviverde é o clube com mais atletas na lista, com Estêvão, Vítor Roque, Raphael Veiga e Paulinho

Aos 17 anos, Estêvão já é um dos melhores jogadores do Brasil e, de longe, o mais valioso do futebol nacional. Segundo um levantamento do site Sport Insider e do Transfermarkt, o jogador do Palmeiras foi eleito o atleta mais caro do Campeonato Brasileiro, com um valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 309 milhões, na cotação atual), em uma lista que também conta com o craque Neymar.

A diferença é tanta que o atacante Pedro, do Flamengo, — segundo colocado entre os atletas mais valiosos — é avaliado em 23 milhões de euros (R$ 142 milhões). O Palmeiras é o time que mais aparece na lista publicada, com quatro representantes — Estêvão, Vitor Roque, Raphael Veiga e Paulinho.

O Flamengo aparece logo na sequência com três jogadores — Pedro, Gerson e Nico De la Cruz. Fluminense (John Árias), Botafogo (Igor Jesus) e Santos (Neymar) completam a lista dos atletas mais valiosos do Brasileirão.

Veja lista com valores em reais

Estêvão (Palmeiras) - R$ 309,2 milhões Pedro (Flamengo) - R$ 142,2 milhões Vitor Roque (Palmeiras) - R$ 123,7 milhões Gerson (Flamengo) - R$ 123,7 milhões Nico De la Cruz (Flamengo) - R$ 111,3 milhões Raphael Veiga (Palmeiras) - R$ 105,1 milhões Paulinho (Palmeiras) - R$ 105,1 milhões Jhon Árias (Fluminense) - R$ 105,1 milhões Igor Jesus (Botafogo) - R$ 105,1 milhões Neymar (Santos) - R$ 105,1 milhões

Veja também