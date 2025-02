Top 100 atletas mais bem pagos ganharam R$ 35 bilhões em 2024; veja ranking

A- A+

Jogadores de 27 países e de oito modalidades diferentes compõem o ranking dos 100 mais bem pagos do mundo em 2024.



O site Sportico, vertical da Penske Media Corporation dedicado a negócios esportivos e midiáticos, divulgou esta semana a atualização da lista, que conta, no topo, com o astro português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, cujos rendimentos no ano passado chegaram a US$ 260 milhões (o equivalente a R$ 1,5 bilhão, na cotação atual).



Juntos, os cem atletas receberam uma estimativa de US$ 6,2 bilhões (R$ 35 bilhões) em renda total em 2024 — US$ 4,8 bilhões por salários e premiações e mais US$ 1,4 bilhão fora dos campos e das quadras. A lista atualizada não inclui esportistas mulheres (a tenista Coco Gauff foi a mais bem paga no ano, com "apenas" US$ 30,4 milhões) e destaca os rendimentos de jogadores do basquete, que ocupam 36 posições do top 100.

Entre os brasileiros, Neymar foi quem mais ganhou em 2024. Ele aparece em sexto lugar no ranking do 'Sportico", com renda total de US$ 133 milhões (R$ 767 milhões). Vinícius Júnior é o 38º, com US$ 55 milhões (R$ 317 milhões).

Veja o top 100 completo abaixo:

Cristiano Ronaldo Al-Nassr $260M

Stephen Curry Golden State Warriors $153.8M

Tyson Fury $147M

Lionel Messi Inter Miami $135M

LeBron James Los Angeles Lakers $133.2M

Neymar Santos $133M

Oleksandr Usyk $122M

Karim Benzema Al-Ittihad $116M

Kylian Mbappé Real Madrid $110M

Jon Rahm $105.8M

Scottie Scheffler $104.3M

Dak Prescott Dallas Cowboys $100.4M

Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks $97.8M

Kevin Durant Phoenix Suns $93.1M

Jared Goff Detroit Lions $85.8M

Jordan Love Green Bay Packers $81.6M

Rory McIlroy $79.8M

Max Verstappen Red Bull Racing $76M

Patrick Mahomes Kansas City Chiefs $73.1M

Canelo Álvarez $73M

Shohei Ohtani Los Angeles Dodgers $72.5M

Lewis Hamilton Ferrari $60.1M

Joe Burrow Cincinnati Bengals $70.7M

Erling Haaland Manchester City $70M

Justin Herbert Los Angeles Chargers $67.6M

Damian Lillard Milwaukee Bucks $65.8M

Kirk Cousins Atlanta Falcons $65M

Tiger Woods $62.1M

Yoshinobu Yamamoto Los Angeles Dodgers $61M

Anthony Joshua $60M

Joel Embiid Philadelphia 76ers $58.4M

Nikola Jokic Denver Nuggets $57.5M

Jimmy Butler Golden State Warriors $56.9M

Luka Dončić Los Angeles Lakers $55.9M

Bradley Beal Phoenix Suns $55.9M

Paul George Philadelphia 76ers $55.8M

Xander Schauffele $55.8M

Mohamed Salah Liverpool $55M

Vinícius Júnior Real Madrid $55M

Kawhi Leonard Los Angeles Clippers $54.8M

Max Scherzer Toronto Blue Jays $54M

Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder $52.9M

Jannik Sinner $52.3M

Riyad Mahrez Al-Ahli $52M

James Harden Los Angeles Clippers $51.8M

Devin Booker Phoenix Suns $51.1M

Zion Williamson New Orleans Pelicans $50.3M

Kyrie Irving Dallas Mavericks $49.8M

Trevor Lawrence Jacksonville Jaguars $49M

Klay Thompson Dallas Mavericks $48.8M

Jayson Tatum Boston Celtics $48.6M

Jake Paul $48M

Trae Young Atlanta Hawks $47.7M

Travis Kelce Kansas City Chiefs $47.4M

Aaron Judge New York Yankees $47.4M

Aaron Rodgers New York Jets $47.2M

Tyrrell Hatton $47.1M

Josh Allen Buffalo Bills $47.1M

Russell Wilson Pittsburgh Steelers $47M

Anthony Davis Dallas Mavericks $46.9M

Deshaun Watson Cleveland Browns $46.8M

Anthony Edwards Minnesota Timberwolves $46.8M

Tua Tagovailoa Miami Dolphins $46.7M

Zach LaVine Sacramento Kings $46.4M

Jalen Hurts Philadelphia Eagles $46.1M

Joaquin Niemann $45.9M

Sadio Mané Al-Nassr $45.5M

Justin Jefferson Minnesota Vikings $45.3M

Karl-Anthony Towns New York Knicks $45.1M

Justin Verlander San Francisco Giants $44.5M

CeeDee Lamb Dallas Cowboys $44.3M

Rudy Gobert Minnesota Timberwolves $44M

Brian Burns New York Giants $43.9M

Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers $43.8M

Jaylen Brown Boston Celtics $43.7M

Jose Altuve Houston Astros $43.6M

Ja Morant Memphis Grizzlies $43.2M

Collin Morikawa $43.1M

Fred VanVleet Houston Rockets $42.6M

Kyler Murray Arizona Cardinals $42.4M

Naoya Inoue $42M

Harry Kane Bayern Munich $42M

Pascal Siakam Indiana Pacers $42M

Jrue Holiday Boston Celtics $41.2M

Ben Simmons Los Angeles Clippers $41M

Mike Trout Los Angeles Angels $40.5M

Carlos Alcaraz $40.4M

Jacob deGrom Texas Rangers $40.3M

Matthew Stafford Los Angeles Rams $39.5M

Kevin De Bruyne Manchester City $39.5M

Jamal Murray Denver Nuggets $38.9M

CJ McCollum New Orleans Pelicans $38.7M

De'Aaron Fox San Antonio Spurs $38.6M

Corey Seager Texas Rangers $38.5M

Gerrit Cole New York Yankees $38.4M

Anthony Rendon Los Angeles Angels $38.3M

Bryson DeChambeau $38.2M

Michael Porter Jr. Denver Nuggets $37.7M

Baker Mayfield Tampa Bay Buccaneers $37.6M

Daniel Jones Minnesota Vikings $37.5M

