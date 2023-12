A- A+

Premier League Top 4 da Premier League pode abrir distância na 14ª rodada Arsenal, Manchester City, Liverpool e Aston Villa estão no topo da tabela do Campeonato Inglês

Os quatro primeiros colocados da Premier League (Arsenal, Manchester City, Liverpool e Aston Villa) terão a oportunidade no próximo fim de semana de abrir distância em relação a seus perseguidores, com um duelo entre Newcastle e Manchester United que pode afastar o perdedor do topo da tabela.

O Arsenal, novo líder do campeonato depois do empate entre City e Liverpool na rodada passada, receberá no sábado o Wolverhampton (12º), uma oportunidade para pressionar 'Citizens' e 'Reds' em caso de vitória.

Com a tranquilidade de ter conseguido a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões na última quarta-feira, graças à goleada por 6 a 0 sobre o Lens, os 'Gunners' chegam para a 14º rodada com 30 pontos, um à frente do City e dois a mais que o Liverpool.

O Arsenal, depois de uma sequência ruim no início de novembro, com a eliminação na Copa da Liga Inglesa pelo West Ham e a derrota na Premier League para o Newcastle, soma quatro vitórias consecutivas.

- 19 gols de Haaland -

O Manchester City, por sua vez, só somou dois pontos dos últimos seis possíveis, com empates contra Chelsea (4 a 4) e Liverpool (1 a 1).

No domingo, o time do técnico Pep Guardiola receberá o Tottenham (5º) com a obrigação de vencer se não quiser se distanciar do Top 4.

Para não tropeçarem, os 'Citizens' seguem contando com o poderio ofensivo de Erling Haaland, que já soma 14 gols na Premier e outros cinco na Champions.

Também no domingo, o Liverpool receberá em Anfield o Fulham (14º) com os desfalques do goleiro brasileiro Alisson e do atacante português Diogo Jota, lesionados.

No meio de semana, os 'Reds' garantiram vaga nas oitavas de final da Liga Europa com a goleada por 4 a 0 sobre o LASK, jogo em que o técnico Jürgen Klopp aproveitou a fragilidade do time austríaco para poupar os titulares Alexander-Arnold, Van Dijk, McAllister, Szosbolai e Darwin Núñez.

Já o Aston Villa, que conquistou 12 pontos dos últimos 15 possíveis, tem pela frente o Bournemouth (16º) fora de casa.

O Chelsea, decepcionante na temporada até aqui, com 16 pontos na 10ª posição, recebe o perigoso Brighton (8º) e pode se afundar em uma nova crise em caso de derrota.

Um dos duelos mais interessantes acontecerá em St. James' Park, entre Newcastle (7º com 23 pontos) e Manchester United (6º com 24 pontos), duas equipes que não dependem de si para avançar às oitavas de final da Champions e que, em caso de derrota, podem se descolar da briga pelo Top 4.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(12h00) Brentford - Luton Town

Burnley - Sheffield United

Arsenal - Wolverhampton

(14h30) Nottingham - Everton

(17h00) Newcastle - Manchester United

- Domingo:

(11h00) West Ham - Crystal Palace

Chelsea - Brighton

Bournemouth - Aston Villa

Liverpool - Fulham

(13h30) Manchester City - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 30 13 9 3 1 27 10 17

2. Manchester City 29 13 9 2 2 33 13 20

3. Liverpool 28 13 8 4 1 28 11 17

4. Aston Villa 28 13 9 1 3 31 18 13

5. Tottenham 26 13 8 2 3 25 17 8

6. Manchester United 24 13 8 0 5 16 16 0

7. Newcastle 23 13 7 2 4 31 14 17

8. Brighton 22 13 6 4 3 28 23 5

9. West Ham 20 13 6 2 5 23 23 0

10. Chelsea 16 13 4 4 5 22 20 2

11. Brentford 16 13 4 4 5 19 18 1

12. Wolverhampton 15 13 4 3 6 18 23 -5

13. Crystal Palace 15 13 4 3 6 13 18 -5

14. Fulham 15 13 4 3 6 13 22 -9

15. Nottingham 13 13 3 4 6 16 21 -5

16. Bournemouth 12 13 3 3 7 14 28 -14

17. Luton Town 9 13 2 3 8 12 23 -11

18. Sheffield United 5 13 1 2 10 11 34 -23

19. Everton 4 13 4 2 7 14 20 -6

20. Burnley 4 13 1 1 11 10 32 -22

