Torcedor acusado de racismo na Arena da Baixada já foi identificado pelo Athletico

O duelo entre Athletico e Flamengo no domingo, que terminou com a vitória do time da casa por 2 a 1 na Arena da Baixada, foi marcado por uma cena lamentável nas arquibancadas. Um torcedor do clube paranaense foi filmado imitando um macaco em direção a torcida do time adversário, em gesto entendido como racista. Em nota, o clube afirmou que o homem já foi identificado e não faz parte do quadro de sócios do clube, e as imagens serão enviadas para as autoridades competentes.

"O Club Athletico Paranaense informa que está finalizando a investigação interna e enviará às autoridades competentes todas as imagens e informações sobre o torcedor acusado e suspeito da prática de racismo na partida diante do Flamengo, no último domingo (7)", afirmou o clube.

O caso não foi o único episódio de racismo no final de semana no futebol brasileiro. Tomas Bastos, do CSA, ouviu ofensas racistas vindas de uma mulher na arquibancada durante o jogo contra o Ypiranga pela Série C. E na série D, Rafael Dias, do Hercilio Luiz, também relatou ter ouvido frases racistas durante duelo contra o Aimoré. A CBF divulgou um comunicado no site falando sobre os três episódios.

"Com base nos dados coletados, uma comissão interna da CBF, formada pela Diretoria de Conformidade e Compliance, Diretoria Jurídica e Diretoria de Competições, julga o episódio, dentro dos parâmetros do Regulamento Geral de Competições (RGC). Vale lembrar que a CBF não tem poder punitivo nem de polícia e, por isso mesmo, encaminha suas considerações e recomendações ao STJD e à Comissão de Ética, para que sejam tomadas as devidas providências no âmbito desportivo e também perante o poder público e demais instâncias", afirmou a instituição.

