A- A+

SEGURANÇA NOS ESTÁDIOS Torcedor Arretado: conheça aplicativo para cadastro obrigatório de membros de torcidas organizadas Torcedores devem se cadastrar obrigatoriamente no Cadastro Estadual das Torcidas Organizadas (CETO-PE) até o dia 5 de fevereiro

Os membros de torcidas organizadas em Pernambuco terão que se inscrever obrigatoriamente no Cadastro Estadual das Torcidas Organizadas (Ceto-PE) até 5 de fevereiro.

O cadastramento deverá ser feito por meio do Torcedor Arretado, aplicativo desenvolvido pela Liga Digital, por meio da Secretaria Executiva de Transformação Digital (SETD) da Secretaria de Administração (SAD), e da Secretaria de Esportes.

O app tem previsão de lançamento para o mês de fevereiro, ainda durante a realização do Campeonato Pernambucano Série A1 2026.

A iniciativa cumpre a Lei n.º 19.115, promulgada em 5 de dezembro de 2025, que tem o objetivo de reforçar a segurança e combater a violência nos estádios pernambucanos.

Com autoria dos deputados William Brigido (Republicanos), Coronel Alberto Feitosa (PL), Joel da Harpa (PL) e Kaio Maniçoba (PP), a lei entrará em vigor após 60 dias de sua publicação.



Além do Ceto-PE, a legislação prevê a instalação de sistema de câmaras nas dependências dos espaços esportivos e na área situada em seu entorno, monitoramento do trajeto das torcidas organizadas por câmeras, instalação de sistema de identificação biométrica facial, a criação do Cadastro Estadual de Maus Torcedores, medidas repressivas e educativas.

Combate à violência

Para o delegado Raul Carvalho, titular da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva, o Torcedor Arretado servirá para identificar os torcedores violentos e impedir que eles estejam presentes nos estádios.

“A ferramenta vem para cumprir uma exigência, mas também para tirar do anonimato essas pessoas que se exibem na violência. A lei estadual traz diversos benefícios para as torcidas organizadas. Ela está trazendo delimitação de espaço para eles, com espaços exclusivos dentro do estádio. Está trazendo direitos para eles também, mas também traz esse dever”, explica.

O delegado acredita que o aplicativo trará benefícios para os torcedores se sentirem mais seguros nos eventos esportivos.

“A ideia realmente é que a gente tenha e continue incentivando o espetáculo das torcidas dentro dos estádios, fazendo aquela festa que é da nossa cultura, mas que as pessoas que ficam ali no meio das torcidas buscando a violência sejam melhor identificadas”, comenta.



Cadastro

O Torcedor Arretado também facilitará o processo burocrático da entrada de materiais como faixas, bandeiras e equipamentos musicais por parte dos torcedores quando autorizadas pelo governo de Pernambuco durante os dias de jogo.



Vale lembrar que o cadastro é obrigatório somente para quem participa de torcidas organizadas. Outros torcedores podem realizar o cadastro no aplicativo de forma voluntária.





Veja também