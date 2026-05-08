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AÇÃO JUDICIAL

Torcedor cobra R$ 21,5 mil de John Kennedy após acidente no pós-Maracanã; jogador vira alvo de ação

Leonardo Rabello afirma que BMW ligada ao atacante bateu em seu carro e deixou o local; processo cita mensagens ignoradas e postagem 'em tom de deboche'

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De acordo com motorista, BMW 320 de John Kennedy fugiu do local rapidamenteDe acordo com motorista, BMW 320 de John Kennedy fugiu do local rapidamente - Foto: Reprodução / Internet

O atacante John Kennedy virou alvo de uma ação judicial no Rio de Janeiro após um torcedor do Fluminense acusar uma BMW ligada ao jogador de se envolver em um acidente e deixar o local sem prestar assistência no pós-jogo do Maracanã.

Na ação, Leonardo Rabello, de 43 anos, pede R$ 21,5 mil por danos materiais e morais contra a empresa John Kennedy B. de Souza LTDA, apontada como proprietária do veículo envolvido no episódio.

Segundo o autor, a colisão aconteceu na noite de 22 de outubro de 2024, após a vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR no Maracanã. Ele afirma que retornava para casa quando uma BMW 320 em alta velocidade atingiu a lateral traseira de seu carro na região entre Benfica e Del Castilho, na Zona Norte do Rio.

De acordo com o relato apresentado à Justiça, o motorista teria fugido logo após a batida em direção à região de Manguinhos. Rabello afirma que tentou resolver a situação diretamente antes de recorrer ao Judiciário.

Segundo a ação, ele buscou contato durante semanas e anexou prints de mensagens e tentativas de comunicação sem resposta.

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O processo também cita uma publicação feita por John Kennedy nas redes sociais no dia seguinte ao acidente. De acordo com o autor, o story com uma foto do carro foi interpretado como uma postagem “em tom de deboche”.

Na petição, a defesa de Rabello afirma que o episódio ultrapassou os danos materiais causados ao veículo e provocou desgaste emocional diante da ausência de solução extrajudicial.

O documento ainda solicita que sejam preservadas e analisadas imagens de câmeras da CET-Rio e de monitoramento da região para auxiliar na reconstrução do trajeto do veículo após a colisão.

A ação foi movida contra a pessoa jurídica ligada ao jogador, aberta em 2024 e registrada com atividades relacionadas a marketing e agenciamento esportivo.

Na época em que o caso veio à tona, a assessoria de John Kennedy informou que o jogador não se pronunciaria publicamente e que aguardaria os desdobramentos legais. Procurado pela reportagem, ele não se pronunciou. Espaço segue em aberto.

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