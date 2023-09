A- A+

VIOLÊNCIA Torcedor do ABC morre após ser baleado em confronto com uniformizada do Sport De acordo com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, a vítima chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem de 26 anos morreu na noite desta sexta-feira (15) após ser baleado na cabeça em confronto que envolveu torcidas organizadas do ABC - o seu time - e do Sport. De acordo com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), que confirmou a morte, o rapaz chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu após o término da partida. Um dos ônibus com membros de uma torcida organizada do Sport teria parado no meio do seu trajeto de saída do estádio e, a partir daí, o confronto começou.

"Após o término da partida, no deslocamento do comboio de veículos com torcedores, um dos ônibus com membros de uma torcida organizada do Sport-PE, decidiu parar o veículo e entraram em confronto com torcedores do ABC, nas proximidades da Praça dos Gringos, em Ponta Negra. No local houveram alguns disparos de arma de fogo, de autor não identificado e infelizmente, esse conflito resultou na morte de um jovem de 26 anos", revelou a Polícia Militar do Rio Grande do Norte por meio de nota oficial.

Ainda de acordo com a PM, "a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Clóvis Sarinho, onde, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos graves e veio a óbito". Os agentes não conseguiram localizar o autor dos disparos. A partir de agora, o caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Natal.



Violência marca duelo entre ABC e Sport pela Série B

Em um momento anterior, a Polícia Militar chegou, inclusive, a identificar o responsável por mais momentos de violência na área externa do Frasqueirão. Se tratava de um homem, que também chegou a disparar tiros nos arredores do estádio. Ao ser avordado pelos agentes do Rio Grande do Norte, foi constatado que o indivíduo é um policial militar de Pernambuco. De acordo com a corporação, ele foi detido, teve sua arma apreendida e foi levado para a delegacia.

"Na parte externa do estádio Frasqueirão, na Rota do Sol, ocorreu uma confusão em que os militares que realizavam patrulhamento, identificaram um indivíduo que efetuou disparos de fogo. Após abordagem, foi constatado que se tratava de um Policial Militar de Pernambuco, o qual foi detido, teve sua arma apreendida e foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Parnamirim para os procedimentos legais cabíveis", esclareceu a Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Durante o pré-jogo entre ABC e Sport, também foram registrados mais momentos de violência. Organizadas de ambos times entraram em confronto e causaram grande desordem nos arredores do Frasqueirão. Agentes da Polícia Militar utilizaram bombas, além de também dispararem tiros contra a organizada do time mandante por terem jogado pedras contra o efetivo.

A partida entre ABC e Sport, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória rubro-negra por 1 a 0. Até o momento, nenhum dos clubes se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Confira, abaixo, a nota oficial da PMRN na íntegra.

A Polícia Militar informa que, durante a operação de segurança na partida entre ABC e Sport-PE, na noite desta última sexta-feira (15), ocorreram incidentes envolvendo membros de torcidas organizadas dos times, na Zona Sul de Natal.

Durante o policiamento, que contou com o reforço de policiais na região, escolta de ônibus e vans da equipe visitante e patrulhamento no entorno da praça esportiva, a Polícia Militar foi acionada em ocasiões distintas.

Num primeiro momento, na parte externa do estádio Frasqueirão, na Rota do Sol, ocorreu uma confusão em que os militares que realizavam patrulhamento, identificaram um indivíduo que efetuou disparos de fogo. Após abordagem, foi constatado que se tratava de um Policial Militar de Pernambuco, o qual foi detido, teve sua arma apreendida e foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Parnamirim para os procedimentos legais cabíveis.

Num segundo momento, após o término da partida, no deslocamento do comboio de veículos com torcedores, um dos ônibus com membros de uma torcida organizada do Sport-PE, decidiu parar o veículo e entraram em confronto com torcedores do ABC, nas proximidades da Praça dos Gringos, em Ponta Negra. No local houveram alguns disparos de arma de fogo, de autor não identificado e infelizmente, esse conflito resultou na morte de um jovem de 26 anos. O efetivo da PM que fazia a escolta e viaturas que reforçavam a área chegaram ao local do confronto, mas o autor dos disparos não foi localizado.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Clóvis Sarinho, onde, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos graves e veio a óbito. O caso será investigado pela Polícia Civil. A Polícia Militar reafirma o compromisso em Servir e Proteger a sociedade potiguar.

