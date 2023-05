A- A+

RACISMO Torcedor do Athletico faz gestos racistas direcionados a torcida do Flamengo na Arena da Baixada Momento em que um homem imita um macaco foi registrado e divulgado em vídeo que viralizou nas redes sociais

A vitória do Athletico por 2 a 1 sobre o Flamengo no domingo (8), na Arena da Baixada, foi marcada por um episódio de racismo na arquibancada. Em um momento do jogo, enquanto torcedores do clube paranaense provocam a torcida do rubro-negro carioca, um homem fez gestos de macaco e o momento foi filmado e publicado nas redes sociais, e já conta com mais de 1 milhão de visualizações.

Não é a primeira vez que casos como esse acontecem na Arena da Baixada. Em julho de 2022, um funcionário do São Paulo relatou ter sofrido racismo no estádio durante uma partida pelo Brasileirão. No mesmo mês, torcedores do Bahia registraram vídeos nas redes sociais da torcida do Athletico fazendo gestos racistas durante o duelo da Copa do Brasil. Antes disso, em dezembro de 2021, outro vídeo viralizou nas redes sociais com torcedores do Athletico fazendo gestos racistas direcionados a torcida do Atlético-MG em jogo do Brasileirão.

O GLOBO procurou o Athletico e a Polícia Civil do Paraná. A reportagem será atualizada assim que eles se manifestarem.

Futebol não tem nada a ver com racismo. Racismo NÃO É zoeira. Racismo NÃO é corneta. Racismo NÃO É mimimi.



RACISMO É CRIME.



Esses dois homens ficaram boa parte do 2°tempo imitando macacos e gesticulando de forma pejorativa para torcedores do Atlético-MG - provavelmente, negros. pic.twitter.com/1bOBVSzhrh — Bianca Molina (@biimolina) December 16, 2021

