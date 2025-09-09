Ter, 09 de Setembro

Futebol

Torcedor do Brusque acusado de cometer racismo contra Igor Bolt é solto após audiência

Atacante alvirrubro denunciou o caso após a vitória do Náutico para o Brusque, no último domingo (7)

Igor Bolt, atacante do Náutico, denunciou um ataque racista que sofreu durante o jogo contra o Brusque, em Santa Catarina, no domingo (7)Igor Bolt, atacante do Náutico, denunciou um ataque racista que sofreu durante o jogo contra o Brusque, em Santa Catarina, no domingo (7) - Foto: Gabriel França / CNC

torcedor do Brusque, acusado de cometer ataque racista contra o atacante Igor Bolt, do Náutico, foi solto após audiência de custódia e responde em liberdade. Ele estava preso em flagrante por injúria racial.

O caso foi denunciado pelo próprio jogador alvirrubro, após a vitória do Timbu contra a equipe catarinense, no Estádio Augusto Bauer, no último domingo (7).

De acordo com o relato de Bolt, que entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo, o torcedor teria chamado ele de macaco.

Segundo informações do ge de Santa Catarina, o caso retornará à Vara Criminal e será analisado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), que pode iniciar um processo para a denúncia do torcedor. Caso aconteça, o homem deverá responder perante o Poder Judiciário em possível julgamento.

Após a partida, o Náutico se pronunciou nas redes sociais lamentando o caso.

Confira a nota:

O Clube Náutico Capibaribe vem a público se solidarizar com o atleta Igor Bolt, que sofreu um ataque racista durante a partida contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

O clube informa que o agressor foi identificado e entregue às autoridades. Bolt se dirigiu à delegacia do estádio onde foi feito boletim de ocorrência.

O Náutico prestará todo apoio possível e necessário ao atleta. É inaceitável tamanho ato de racismo. Nenhum esforço será poupado para que o racista seja responsabilizado e responda pelos seus atos.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Clube Náutico Capibaribe (@nauticope)

 

