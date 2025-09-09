Torcedor do Brusque acusado de cometer racismo contra Igor Bolt é solto após audiência
Atacante alvirrubro denunciou o caso após a vitória do Náutico para o Brusque, no último domingo (7)
O torcedor do Brusque, acusado de cometer ataque racista contra o atacante Igor Bolt, do Náutico, foi solto após audiência de custódia e responde em liberdade. Ele estava preso em flagrante por injúria racial.
O caso foi denunciado pelo próprio jogador alvirrubro, após a vitória do Timbu contra a equipe catarinense, no Estádio Augusto Bauer, no último domingo (7).
Leia também
• Brusque x Náutico: CBF divulga áudio do VAR em lance de expulsão de João Maistro
• Torcedor do Brusque é preso após ato de racismo contra Igor Bolt
• Jogador do Náutico denuncia torcedor do Brusque por racismo após partida da Série C
De acordo com o relato de Bolt, que entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo, o torcedor teria chamado ele de macaco.
Segundo informações do ge de Santa Catarina, o caso retornará à Vara Criminal e será analisado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), que pode iniciar um processo para a denúncia do torcedor. Caso aconteça, o homem deverá responder perante o Poder Judiciário em possível julgamento.
Após a partida, o Náutico se pronunciou nas redes sociais lamentando o caso.
Confira a nota:
O Clube Náutico Capibaribe vem a público se solidarizar com o atleta Igor Bolt, que sofreu um ataque racista durante a partida contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.
O clube informa que o agressor foi identificado e entregue às autoridades. Bolt se dirigiu à delegacia do estádio onde foi feito boletim de ocorrência.
O Náutico prestará todo apoio possível e necessário ao atleta. É inaceitável tamanho ato de racismo. Nenhum esforço será poupado para que o racista seja responsabilizado e responda pelos seus atos.