Futebol

Torcedor do Brusque é preso após ato de racismo contra Igor Bolt

Caso ocorreu no duelo entre Brusque e Náutico, domingo passado, no estádio Augusto Bauer, pela Série C 2025

Igor Bolt, atacante do NáuticoIgor Bolt, atacante do Náutico - Foto: Gabriel França / CNC

Um torcedor do Brusque, acusado de cometer racismo contra o atacante Igor Bolt, do Náutico, durante o jogo entre as equipes, no último domingo, no Augusto Bauer, pela Série C do Campeonato Brasileiro 2025, foi preso.

Segundo informações do GE de Santa Cararina, o torcedor foi detido em flagrante por injúria racial e passará por audiência de custódia.  A pena para o crime varia entre dois e cinco anos de reclusão, sem possibilidade de fiança. 

Entenda

Igor Bolt relatou que foi chamado de macaco por um torcedor do Brusque. Após o caso, o Náutico publicou uma nota lamentando o caso e cobrando punições. 

Confira a nota abaixo

O Clube Náutico Capibaribe vem a público se solidarizar com o atleta Igor Bolt, que sofreu um ataque racista durante a partida contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

O clube informa que o agressor foi identificado e entregue às autoridades. Bolt se dirigiu à delegacia do estádio onde foi feito boletim de ocorrência.

O Náutico prestará todo apoio possível e necessário ao atleta. É inaceitável tamanho ato de racismo. Nenhum esforço será poupado para que o racista seja responsabilizado e responda pelos seus atos.

