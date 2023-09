A- A+

Futebol Torcedor do CRB faz tatuagem em celebração a goleada em cima do Vitória, pela Série B; veja Resultado ajudou o Sport permanecer na cola do rubro-negro baiano na disputa pela ponta da tabela

Muitas pessoas tatuam símbolos que se identificam, frases que fazem sentido em suas vidas ou eternizam na pele momentos que querem se lembrar. Esse último caso foi o de um torcedor do CRB, que tatuou o resultado do jogo entre o clube alagoano e o Vitória, pela 27ª rodada da Série B. O Galo da Pajuçara aplicou uma goleada por 6x0, no Estádio Rei Pelé, resultado que impediu a equipe soteropolitana de abrir vantagem na liderança da competição em relação ao Sport.

Na arte contém os escudos das equipes envolvidas, o placar da goleada e os nomes dos atletas que marcaram os gols, bem como os minutos que balançaram as redes. No confronto, Lucas Lima, Fábio Alemão, Léo Pereira, Bruno Silva (duas vezes) e João Paulo deram a vitória aos alagoanos.

No dia anterior, o Sport havia perdido a oportunidade de encostar no Leão da Barra, ao entregar o empate diante do Criciúma, nos minutos finais. Se vencesse, o Vitória abriria cinco pontos de diferença, mas foi algo que passou longe de acontecer. Com três gols em cada tempo, agora o time pernambucano está atrás apenas dois pontos.

Por outro lado, o CRB está vivendo grande fase com Daniel Paulista no comando. Sem perder há oito rodadas, o Galo da Pajuçara está a apenas três pontos do G4 e figura como grande candidato ao acesso à Série A, nesta reta final do torneio.

Torcedor do CRB faz tatuagem em homenagem à goleada de 6x0 sobre o Vitória, no último domingo, pela Série B.



Divulgação/CRB pic.twitter.com/b7hpUmnEsQ — Planeta do Futebol (@futebol_info) September 13, 2023

Veja também

Basquete Nova regra avança, e NBA deverá proibir times de pouparem estrelas simultaneamente