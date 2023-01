A- A+

VANDALISMO Torcedor do CRB que teve carro depredado recebe veículo de presente de casal torcedores do CSA O caso teve desfecho na tarde desta terça (24) com a entrega do carro ao regatiano

Nesta terça-feira (24), em Maceió-AL, mais um caso de vandalismo por parte de torcidas organizadas veio à tona, mas dessa vez com um desfecho um pouco diferente. O torcedor do CRB-AL, Francisco dos Santos, foi surpreendido ao receber um carro novo de um casal torcedores do CSA-AL. O trabalhador de 59 anos estava a serviço quando foi agredido e teve seu carro totalmente destruído por integrantes da torcida organizada do time azulino, no último domingo (22).

No dia, o torcedor, que trabalha com seu carro fazendo transporte de pessoas, estava indo ao jogo do CRB contra a equipe do Sergipe, quando teve seu carro depredado pelos vândalos. Veja o vídeo abaixo:



O caso tomou uma repercusão muito grande nas redes sociais. Francisco chegou a fazer uma vaquinha online para tentar levantar recursos para recuperar o carro. Até que um casal de influenciadores, torcedores do CSA, se comoveu com a história de vida do trabalhador, e resolveu presenteá-lo com um carro novo. O desfecho dessa história se deu nesta terça-feira (24), quando o casal realizou a entrega do carro a Francisco. Confira o vídeo abaixo:

