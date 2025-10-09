Qui, 09 de Outubro

Basquete

Torcedor do Lakers processa LeBron James após alarme falso sobre anúncio de aposentadoria

Segundo o site TMZ Sports, Andrew Garcia exige o valor gasto nos ingressos para acompanhar um jogo do astro americano

LeBron James comemora marca inédita na NBALeBron James comemora marca inédita na NBA - Foto: Ronald Martinez/Getty Images via AFP

Um torcedor do Los Angeles Lakers entrou na justiça contra LeBron James por conta do alarme falso sobre anúncio de sua aposentadoria. Segundo o site americano TMZ Sports, Andrew Garcia correu para comprar os ingressos após o astro da NBA anunciar que comunicaria uma grande decisão, e agora exige que o jogador reembolse o valor gasto.

Andrew entrou com uma ação em um tribunal de pequenas causas no Condado de Los Angeles, na última quarta-feira, exigindo que LeBron James pague o valor de 865 dólares (cerca de R$ 4,6 mil, na cotação atual). O torcedor alega que o astro deu a entender que estava prestes a anunciar sua aposentadoria.

Quando LeBron James anunciou que comunicaria uma grande decisão na terça-feira, Andrew correu para conseguir os ingressos para acompanhar o que seria o último confronto do jogador com seu antigo time, o Cleveland Cavaliers. O torcedor comprou duas entradas e gastou 432,83 dólares em cada, mas viu o ingresso perder o valor após descobrir que era uma jogada de marketing.
 

Desta forma, Andrew Garcia decidiu entrar na justiça e pedir o reembolso do valor. No processo, ele escreveu que LeBron James agora lhe deve por causa de "fraude e engano". O torcedor também alega que não teria comprado os ingressos se o ala do Los Angeles Lakers não fosse se aposentar.

Garcia não é o único torcedor que ficou ofendido com o comercial de LeBron James. As reações nas redes sociais foram de alívio e revolta entre os fãs, e também geraram memes. A página da NBA no Brasil chamou o jogador de "brincalhão".

LeBron James criou grande expectativa entre os torcedores ao anunciar que comunicaria uma grande decisão na tarde desta terça-feira, dando a entender que poderia até definir sua aposentadoria do basquete após 22 temporadas atuando na NBA. Porém, tratou-se apenas de um anúncio feito para uma marca de conhaque.

Com esta ação de marketing, no entanto, o ala do Los Angeles Lakers está confirmado para atuar em sua 23ª temporada na carreira — ele completará 41 anos em dezembro

