Basquete Torcedor do Lakers processa LeBron James após alarme falso sobre anúncio de aposentadoria Segundo o site TMZ Sports, Andrew Garcia exige o valor gasto nos ingressos para acompanhar um jogo do astro americano

Um torcedor do Los Angeles Lakers entrou na justiça contra LeBron James por conta do alarme falso sobre anúncio de sua aposentadoria. Segundo o site americano TMZ Sports, Andrew Garcia correu para comprar os ingressos após o astro da NBA anunciar que comunicaria uma grande decisão, e agora exige que o jogador reembolse o valor gasto.

Andrew entrou com uma ação em um tribunal de pequenas causas no Condado de Los Angeles, na última quarta-feira, exigindo que LeBron James pague o valor de 865 dólares (cerca de R$ 4,6 mil, na cotação atual). O torcedor alega que o astro deu a entender que estava prestes a anunciar sua aposentadoria.

Quando LeBron James anunciou que comunicaria uma grande decisão na terça-feira, Andrew correu para conseguir os ingressos para acompanhar o que seria o último confronto do jogador com seu antigo time, o Cleveland Cavaliers. O torcedor comprou duas entradas e gastou 432,83 dólares em cada, mas viu o ingresso perder o valor após descobrir que era uma jogada de marketing.



Desta forma, Andrew Garcia decidiu entrar na justiça e pedir o reembolso do valor. No processo, ele escreveu que LeBron James agora lhe deve por causa de "fraude e engano". O torcedor também alega que não teria comprado os ingressos se o ala do Los Angeles Lakers não fosse se aposentar.

Garcia não é o único torcedor que ficou ofendido com o comercial de LeBron James. As reações nas redes sociais foram de alívio e revolta entre os fãs, e também geraram memes. A página da NBA no Brasil chamou o jogador de "brincalhão".

LeBron James criou grande expectativa entre os torcedores ao anunciar que comunicaria uma grande decisão na tarde desta terça-feira, dando a entender que poderia até definir sua aposentadoria do basquete após 22 temporadas atuando na NBA. Porém, tratou-se apenas de um anúncio feito para uma marca de conhaque.

Com esta ação de marketing, no entanto, o ala do Los Angeles Lakers está confirmado para atuar em sua 23ª temporada na carreira — ele completará 41 anos em dezembro

