Torcedor do Liverpool é banido de estádios após proferir insultos racistas a atacante do Bournemouth
Homem de 47 anos chegou a ser detido e está proibido de se aproximar de arenas
Um torcedor do Liverpool foi proibido de frequentar estádios de futebol na Inglaterra após ter insultado com ofensas racistas o ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth, durante a partida de sexta-feira em Anfield, informou a polícia nesta segunda-feira.
O acusado, de 47 anos, foi expulso de Anfield após a partida ser interrompida no minuto 29, quando Semenyo informou ao árbitro que havia recebido insultos racistas de um torcedor.
O homem foi detido no sábado e posteriormente liberado, mas com a proibição de “assistir a qualquer partida oficial de futebol no Reino Unido”, informou a polícia.
Ele também não pode se aproximar de um estádio “a menos de uma milha” (1,6 km), detalhou o comunicado policial, acrescentando que a investigação “segue em curso e em estreita colaboração com o clube”.
O zagueiro e capitão do Liverpool, o neerlandês Virgil Van Dijk, classificou o incidente como uma “vergonha” e fez um apelo para “educar as gerações mais jovens” contra o racismo.
Semenyo, por sua vez, declarou que o incidente, ocorrido na primeira partida da Premier League (com vitória por 4 a 2 para o Liverpool), o marcará “para sempre”.
“Não por causa das palavras de uma pessoa, mas porque toda a família do futebol se uniu” para apoiá-lo, explicou no sábado por meio de suas redes sociais.
Na publicação, o atleta agradeceu o apoio dos companheiros de Bournemouth, dos jogadores e torcedores do Liverpool e da postura profissional da Premier League. "O futebol mostrou seu melhor lado", escreveu.